Попри війну, Україна нарощує відбудову мостів через великі й малі річки: в осінній залік зданих об’єктів увійшли сучасні переправи через річки Ірпінь, Снов, Тересва, Інгулець, на днях запустили в дію ще й транспортний перехід на Харківщині.

У виробничому процесі будівництва та ремонту перебуває ще кілька десятків мостів класичного та модульного типу. Найближчим часом має стати до ладу капітально відремонтований міст через річку Сула на Полтавщині.

На 200-метровому мосту та біля нього за рік проведено повне оновлення усієї дорожньої інфраструктури, капітальний ремонт безпосередньо інженерної споруди.

Цей об’єкт трасі Н-08 Бориспіль – Маріуполь через Сулу не ремонтувався останні 60 років. Фото: Агентство відновлення України

Зокрема, влаштували очисні споруди та водовідведення, укріпили земляний насип бутовим каменем, нанесли антикорозійний захист на прогонову будову, влаштували підходи до мосту.

Десь через рік, а десь і до кінця року

Одним з наймасштабніших об’єктів, що нині в роботі, має стати збудований міст через річку Десна поблизу Чернігова. Як повідомляє Держагентство відновлення, це одна з найбільших новобудов на річці Десна.

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Нагадаємо, цей міст на початку російського вторгнення в Україну в лютому-березні минулого року був єдиним маршрутом для евакуації населення до більш безпечних регіонів. Вночі 23 березня російський літак скинув на нього кілька 250-кілограмових авіабомб, в результаті удару впали прольоти. Чернігів опинився відрізаним від інших населених пунктів.

На місці втраченої переправи зводиться нова. Вона має довжину 628 метрів і висоту над рівнем води 22 метри.

Тут облаштують чотири смуги руху, що забезпечать повноцінний рух транспорту двома рядами у кожному напрямку. Фото: Фото: Агентство відновлення України

На днях мостобудівники розпочали насування прогонової будови. Це один із найбільш трудомістких етапів роботи на штучній споруді. Проводять його за допомогою потужних гідравлічних домкратів, які штовхають металеві конструкції вперед на опори.

Паралельно проводяться супутні роботи. Доводиться до потрібної сталості земляне полотно заїздів на міст, проводиться армування та бетонування монолітних стін наземної частини мосту, наноситься шар гідроізоляції на поверхню вже готових монолітних стін.

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Одночасно з цим будівельники розширюють проїжджу частину дороги на під’їзді до нового мосту. Він стане до ладу вже через рік.

Трохи ближчу перспективу введення в експлуатацію має міст поблизу Гостомеля. Його будівництво перейшло у завершальну фазу і, як повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області, буде завершено до кінця нинішнього року.

Цей 134-метровий міст забезпечить повноцінне сполучення з міжнародними коридорами у бік союзницьких держав. Відеосюжет: Служба відновлення у Київській області

Тут вже влаштували всі опори мосту та частково забетонували ліву та праву частину. Потім буде вкладено асфальтобетонне покриття самого мосту, облаштування водовідведення, тротуарів та монтаж огородження.

Загалом на Київщині через повномасштабне російське вторгнення втрачено 24 мости, відновлення та будівництво яких уже ведеться. Повсюдно біля кожного з зазначеної кількості зруйнованих об’єктів облаштовано тимчасові переправи.

Тільки на міжнародній трасі дорозі М-07 Київ – Ковель на території області було зруйновано три мости. Один міст поблизу Бородянки – міст вже працює, ще на двох мостах роботи тривають.

Довгобуд через Дніпро ось-ось частково здадуть

В нинішні вихідні одна з провідних вітчизняних компаній Autostrada заявила, що невдовзі закінчить роботи на першій черзі довгоочікуваного Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

На сьогодні це найбільший інфраструктурний об'єкт не тільки столиці, але й, мабуть, України: інженерна споруда вважається довгобудом, оскільки через брак фінансування роботи тут припинялися на довгі роки.

Підрядник повідомив, що роботи по першій черзі мосту буде завершено через кілька тижнів, ймовірно на початку листопада. Нині на пусковому об’єкті задіяно понад 400 працівників і понад сто одиниць усілякої спецтехніки – грейдери, самоскиди, дорожні асфальтові катки, екскаватори-навантажувачі, автокрани, екскаватори, бетономіксери.

Введення в дію першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу планується на першу половину листопада. Фото: Autostrada

На нинішньому етапі будівельники проводять ізоляцію бетонних поверхонь дороги та тротуарів, асфальтують автомобільну частину мосту, облаштовують земляний насип для будівництва підходів до мосту. Також ведуться інженерні роботи з водовідведення, встановлюється мостове бар’єрне огородження та шумозахисні екрани.

Як памятаєте, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід має два яруси – автомобільний та метро. Тут буде комплекс з трьох мостів: через Дніпро, Гавань та Десенку. Також проєкт передбачає лівоповоротний з’їзд на вулицю Набережно-Рибальську, естакади на Рибальському півострові, Трухановому острові, в урочищі Горбачиха та заїзд на мостовий перехід з перетину вулиць Набережно-Хрещатицька та Верхній-Нижній Вал.

Загальна довжина мосту становить 9 км. Тут буде по три смуги у кожному напрямку.

У 36-ї Конотопської бригади вже 36 відбудованих мостів

На Миколаївщині за п’ять місяців відбудували зруйнований мостовий перехід через річку Інгулець. Ця штучна споруда завдовжки 84 метри у повному обсязі відновила логістичні маршрути між Миколаївською та Херсонською областями.

Патронат над проєктом здійснювали фандрейзингова компанія United24, її донори АВТ "Баварія" та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

Тут вдало попрацювала Державна спеціальна служба транспорту 36-ї шляхо-відновлювальної Конотопської бригади – військові мостобудівники. Фото: Миколаївська ОВА

"Дякую військовослужбовцям за роботу у нашому регіоні у такий короткий термін, це рекорд. Вдячний United24 та АВТ «Баварія» за підтримку. Зведення цього мосту не тільки покращило сполучення між громадами, а й створило альтернативний шлях дорогам державного значення", – підкреслив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час урочистостей.

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Урочисте введення в експлуатацію мостового переходу через річку Інгулець у Горохівській громаді. Відеосюжет: Миколаївська ОВА

До речі, тут є ще одна знакова риса цієї події. За словами заступника голови адміністрації ДССТ Олександра Ціховського, на якого посилається пресслужба Миколаївської ОВА, на рахунку 36-ї шляхо-відновлювальної Конотопської бригади ДССТ це вже 36 відбудований об’єкт з початку війни.

Модульні переправи – швидко, зручно, практично

Мости зводяться по всій Україні. Напередодні зими кількість введених в експлуатацію мостових споруд зростатиме. Загалом чи не найбільше переправ потрібно відбудовувати на Чернігівщині та Харківщині.

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Скажімо, в Чернігівській області руйнувань зазнали 27 штучних споруд. До початку осені вдалося капітально відбудувати чотири мости і встановити дві модульні мостові переправи.

У Харківській області через бойові дії з ладу виведено 27 мостів і шляхопроводів, часткове відновлення розпочалося. На днях там ввели в дію модульний міст, що надійшов в регіон від уряду Норвегія.

На Харківщині ввели в дію один з модульних мостів, подарованих Україні Королівством Норвегії. Фото: Агентство відновлення України

Нині у виробництві перебуває 18 мостів та ремонт ще двох. Як повідомляє Агентство відновлення, до кінця року планується розпочати роботи на ще чотирьох штучних спорудах.

Модульні мости в нинішніх умовах мають великий попит. Їх до України надсилають з різних держав. За місяць до введення модульного мосту на Харківщині таку ж капітальну переправу змонтували через річку Тересва на трасі Мукачево-Рогатин.

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Там, як і на сході, модулі мосту ще на заводі вкриті асфальтом, що прискорює введення таких переправ в експлуатацію. Міст витримує навантаження до 60 тонн.

Нині в роботі кілька десятків модульних мостів, які прийшли ще влітку. За повідомленням Агентства відновлення, дев’ять модульних мостів надали американські фонди. Ще 37 мостів,18 комплектів понтонних переправ і шість катерів для влаштування понтонів прийшли із Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.