Несмотря на войну, Украина наращивает восстановление мостов через большие и малые реки: в осенний зачет сданных объектов вошли современные переправы через реки Ирпень, Снов, Тересва, Ингулец, на днях запустили еще и транспортный переход на Харьковщине.

В производственном процессе строительства и ремонта находятся еще несколько десятков мостов классического и модульного типа. В ближайшее время должен вступить в строй капитально отремонтированный мост через реку Сула на Полтавщине.

На 200-метровом мосту и около него за год проведено полное обновление всей дорожной инфраструктуры, капитальный ремонт непосредственно инженерного сооружения.

Этот объект трассы Н-08 Борисполь – Мариуполь через Сулу не ремонтировался в последние 60 лет. Фото: Агентство восстановления Украины

В частности, обустроили очистные сооружения и водоотводы, укрепили земляную насыпь бутовым камнем, нанесли антикоррозионную защиту на пролетное строение, устроили подходы к мосту.

Где-то через год, а где-то и до конца года

Одним из самых масштабных в настоящее время в работе объектов должен стать построенный мост через реку Десна близ Чернигова. Как сообщает Госагентство восстановления, это одна из самых больших новостроек на реке Десна.

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Напомним, этот мост в начале российского вторжения в Украину в феврале-марте прошлого года был единственным маршрутом для эвакуации населения в более безопасные регионы. Ночью 23 марта российский самолет сбросил на него несколько 250-килограммовых авиабомб, в результате удара упали пролеты. Чернигов оказался отрезанным от других населённых пунктов.

На месте утраченной переправы возводится новая. Она имеет длину 628 метров и высоту над уровнем воды 22 метра.

Здесь обустроят четыре полосы движения, что обеспечит полноценное движение транспорта двумя рядами в каждом направлении. Фото: Агентство восстановления Украины

На днях мостостроители приступили к надвижке пролетного строения. Это один из самых трудоемких этапов работы на искусственном сооружении. Производят надвижку с помощью мощных гидравлических домкратов, толкающих металлические конструкции вперед на опоры.

Параллельно производятся сопутствующие работы. Доводится до нужного состояния земляное полотно заездов на мост, производится армирование и бетонирование монолитных стен наземной части моста, наносится гидроизоляционный слой на поверхность уже готовых монолитных стен.

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Одновременно с этим строители расширяют проезжую часть дороги на подъезде к новому мосту. Он вступит в строй уже через год.

Чуть более близкую перспективу ввода в эксплуатацию имеет мост вблизи Гостомеля. Его строительство перешло в завершающую фазу и, как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, будет завершено до конца этого года.

Этот 134-метровый мост обеспечит полноценное сообщение с международными коридорами в сторону союзнических государств. Видеосюжет: Служба восстановления в Киевской области

Здесь уже устроили все опоры моста и частично забетонировали левую и правую часть. Затем будет уложено асфальтобетонное покрытие самого моста, обустройство водоотвода, тротуаров и монтаж ограждения.

Всего в Киевской области из-за полномасштабного российского вторжения потеряно 24 моста, восстановление и строительство которых уже ведется. Повсеместно у каждого из указанного количества разрушенных объектов обустроены временные переправы.

Только на международной трассе на дороге М-07 Киев – Ковель на территории области было разрушено три моста. Один мост вблизи Бородянки уже работает, еще на двух мостах работы продолжаются.

Долгострой через Днепр вот-вот частично сдадут

В нынешние выходные одна из ведущих отечественных компаний Autostrada сообщила, что вскоре введет в действие первую очередь долгожданного Подольско-Воскресенского мостового перехода.

На сегодняшний день это крупнейший инфраструктурный объект не только столицы, но и, пожалуй, Украины: инженерное сооружение считается долгостроем, поскольку за неимением финансирования работы здесь прекращались на долгие годы, а подрядчики постоянно менялись

Нынешний подрядчик сообщил, что работы по первой очереди моста будут завершены через несколько недель, вероятно в начале ноября. В настоящее время на пусковом объекте задействовано более 400 работников и более ста единиц спецтехники – грейдеры, самосвалы, дорожные асфальтовые катки, экскаваторы-погрузчики, автокраны, экскаваторы, бетономиксеры.

Введение в эксплуатацию первой очереди Подольско-Воскресенского мостового перехода планируется в первую половину ноября. Фото: Autostrada

На нынешнем этапе строители производят изоляцию бетонных поверхностей дороги и тротуаров, асфальтируют автомобильную часть моста, обустраивают земляную насыпь для строительства подходов к мосту. Также ведутся инженерные работы по водоотводу, устанавливается мостовое барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

Как помните, Подольско-Воскресенский мостовой переход имеет два яруса – автомобильный и метро. Здесь будет комплекс из трех мостов: через Днепр, Гавань и Десенку. Также проект предусматривает левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакады на Рыбальском полуострове, Трухановом острове, в урочище Горбачиха и заезд на мостовой переход с пересечения улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний-Нижний Вал.

Протяженность моста составляет 9 км. Здесь будет по три полосы в каждом направлении.

В 36-й Конотопской бригаде уже 36 отстроенных мостов

В Николаевской области за пять месяцев отстроили разрушенный мостовой переход через реку Ингулец. Это искусственное сооружение длиной 84 метра в полном объеме восстановило логистические маршруты между Николаевской и Херсонской областями.

Патронат над проектом осуществляли фандрейзинговая компания United24, ее доноры АВТ "Бавария" и ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

Здесь прекрасно отработала Государственная специальная служба транспорта 36-й дорожно-восстановительной Конотопской бригады - военные мостостроители. Фото: Николаевская ОВА

"Спасибо военнослужащим за работу в нашем регионе в столь короткие сроки, это рекорд. Благодарен United24 и АВТ «Бавария» за поддержку. Возведение этого моста не только улучшило сообщение между общинами, но и создало альтернативный путь дорогам государственного значения", – подчеркнул глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время торжеств.

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Торжественный ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Ингулец в Гороховской громаде. Видеосюжет: Николаевская ОВА

Кстати, здесь есть еще одна знаковая черта этого события. По словам заместителя главы администрации ДССТ Александра Циховского, на которого ссылается пресс-служба Николаевской ОВА, на счету 36-й дорожно-восстановительной Конотопской бригады ДССТ это уже 36 отстроенный объект с начала войны.

Модульные переправы – быстро, удобно, практично

Мосты возводятся по всей Украине. В преддверии зимы количество введенных в эксплуатацию мостовых сооружений будет расти. Больше всего переправ нужно отстраивать на Черниговщине и Харьковщине.

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Скажем, в Черниговской области разрушения получили 27 искусственных сооружений. К началу осени удалось капитально отстроить четыре моста и установить две модульные мостовые переправы.

В Харьковской области из-за боевых действий из строя выведено 27 мостов и путепроводов, частичное восстановление началось. На днях там ввели модульный мост, поступивший в регион от правительства Норвегии.

В Харьковской области ввели в действие один из модульных мостов, подаренных Украине Королевством Норвегии. Фото: Агентство восстановления Украины

В настоящее время в строительном производстве находится 18 мостов и ремонтируется два. Как сообщает Агентство восстановления, до конца года планируется начать работы еще на четырех искусственных сооружениях.

Модульные мосты в нынешних условиях пользуются большим спросом. Их в Украину присылают из разных государств. За месяц до введения модульного моста в Харьковской области такую же капитальную переправу смонтировали через реку Тересва на трассе Мукачево-Рогатин.

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Там, как и на востоке, модули моста еще на заводе покрыты асфальтом, что ускоряет ввод таких переправ в эксплуатацию. Мост выдерживает нагрузку до 60 тонн.

Сейчас в работе несколько десятков модульных мостов, пришедших еще летом. По сообщению Агентства восстановления, девять модульных мостов предоставили американские фонды. Еще 37 мостов, 18 понтонных переправ и шесть катеров для понтонов пришли из Чехии, Франции, Швеции и Норвегии.