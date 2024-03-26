Всего по этому траншу в рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения Relinc" Украина получит 18 комплектов модульных мостов.

Контейнеры с первой партией мостов в количестве 12 комплектов общей стоимостью 15,4 миллиона долларов уже прибыли. Еще шесть комплектов на подходе, их доставят до конца марта.

Получателем мостовых конструкций американской компании Acrow Corporation of America стало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Приобретением и доставкой мостовых систем занимается Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине (ЮНОПС). Общая стоимость контракта – 23,3 млн долларов США.

Украина уже имеет опыт использования модульных мостов, поступающих из многих стран и о чем редакция Авто24 уже не раз писала. Начиная с декабря 2022 года и по настоящее время поступило 6 модульных мостов от Швеции, 18 – от Чехии, 10 – от Норвегии.

В июне прошлого года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльного фонда The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонда Говарда Баффета, который профинансировал поставку 9 модульных мостов.

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Поступают конструкции, специально спроектированные под конкретные переправы. Франция передала 3 временных моста, каждый из которых имеет привязку к объекту с учетом его рельефных особенностей.

Ожидаются поступления и из других стран. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные модульные мосты.

Осенью прошлого года на Харьковщине ввели в действие модульный мост, поступивший в регион от правительства Норвегии. Модульный мост из США (Mabey Acrow) через реку Тересва проложили на трассе Мукачево-Рогатин. Эти и другие модули еще с завода покрыты асфальтом, выдерживают нагрузку до 60 тонн.

Фото: Министерство восстановления