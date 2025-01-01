В зоне обвалившегося моста на Закарпатье насыпали временную переправу

Правда, временный транспортный переход имеет ограничения по грузоподъемности. Отныне движение там разрешено только легковым автомобилям и транспорту экстренных служб.

О таком предостережении напомнила на своей ФБ-странице Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

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Благодаря временной переправе возле села Подполозье автомобильное сообщение для восьми населенных пунктов Мукачевского района (поселок Ждениево и села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока) восстановлено.

Металлическая конструкция то ли устала с годами, то ли не справилась с нагрузками и упала вниз прямо в горную реку. Фото: Служба восстановления

Дорожная служба пообещала впоследствии улучшить переправу и сделать лучший по грузовой способности мост. Он также будет временным, но уже сможет принимать грузовики, автобусы и даже не очень тяжелый спецтранспорт.

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Точную причину обвала моста, что произошла около 18 часов 24 июня, специалисты установят в ходе обследования и начатого расследования, но уже первые предположения есть – физическая усталость и перегруженность валиковаговим транспортом. Тем более, что свой ресурс введенный в эксплуатацию в 1962 году это искусственное сооружение уже практически исчерпало.

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Пока переправы не было, люди преодолевали реку вброд. Фото: Служба восстановления

Это был однопролетный 34-метровый мост. Его металлическая конструкция простояла ровно 63 года. Однако мосты также стареют и с годами теряют свои свойства. Тем более, что транспорт нынешней поры по своей массе и грузоподъемности перевозок в разы вырос.

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Различные предположения уже изучаются, в т.ч. во внимание, вероятно, придется взять мнение жителей Ждениевской территориальной общины Закарпатской области.

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Уже через несколько часов вдоль разрушенного моста уложили завезенные трубы и начали насыпать дорогу из камней и щебня. Фото: Служба восстановления

На своей ТГ-странице "Трибуна - новости Закарпатья" со ссылкой на тамошних жилетов отмечает, что возможной "причиной разрушения моста (Кухтов мост) через реку Жденивка стала перегрузка сооружения, связана с движением грузовиков с камнем для строительства дороги на гору Остра, где планируется строительство частных объектов ветроэнергетики".

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По свидетельству Службы восстановления Закарпатья, последний осмотр моста был проведен весной этого года. По заключению специалистов, состояние искусственного сооружения определено как удовлетворительное, видимых повреждений и аварийных примет не было обнаружено. Очевидно, большие нагрузки все-таки укоротили жизнь этому искусственному сооружению.

Неудобство из-за даже короткого отсутствия переправы на этой реке на себе испытали местные жители. Среди ночи спасателям пришлось выехать на вызов вместе с медиками для оказания помощи 2-летнему ребенку, который из-за ухудшения состояния здоровья нужно было немедленно госпитализировать.

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Специалисты экстренной медицинской помощи довезли маленького пациента на берег реки, после чего передали спасателям. Те на руках перенесли мальчика на противоположный берег в другой автомобиль медпомощи.

Таким образом мальчика и его мать доставили в больницу. Однако уже к вечеру следующего дня, то есть 25 июня, транспортное сообщение здесь возобновили по временной переправе.