Сколько автомобилей зарегистрировали за последние 10 лет в Украине

В этом месяце сервисные центры МВД отмечают 10 годовщину с момента реформирования. До этого за порядком на дорогах следила структура под названием Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). Она была основана в 1997 году, а расформировали ее 18 ноября 2015, Функции ГАИ перешли к новосозданной Патрульной полиции. Функции Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) перешли к сервисным центрам МВД.

Читайте также: На Львовщине отремонтировали мост, который был разрушен 17 лет назад

Что сделано за 10 лет

Сейчас в Украине работает 143 сервисных центра МВД и 23 мобильных подразделений, которые заправляют регистрацией авто и выдачей водительских удостоверений. За 10 лет деятельности сервисные центры МВД предоставили миллионы услуг:

18 млн 330 тысяч регистрационных действий с транспортными средствами;

3 млн 460 тысяч выдано водительских удостоверений впервые;

6 млн 275 тысяч – обмен и восстановление водительского удостоверения;

7 млн 171 тысяча проведенных теоретических экзаменов;

7 млн 620 тысяч принятых практических экзаменов;

Что изменилось

За 10 лет самым весомым достижением можно назвать внедрение электронных сервисов. Благодаря автоматизации процессов в любое время суток и независимо от места пребывания можно выбрать и забронировать номерные знаки, назначить “надлежащего пользователя” (лицо, которая получает штрафы с камер вместо юридического владельца), перерегистрировать машину или обменять водительское удостоверение.

Благодаря автоматизации процессов наблюдается повышение эффективности и производительности работы подразделений и удовольствие среди граждан, ведь уже необязательно лично посещать государственные учреждения.

Сейчас в формате онлайн гражданам доступен следующий перечень услуг: