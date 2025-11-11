Как зарегистрировать новое авто в сервисном центре МВД

Как зарегистрировать новое авто
Приобрели новое авто и уже готовы отправляться в путь? Прежде чем сесть за руль, надо выполнить формальность - зарегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. Если этого не делать – возникнут проблемы с полицией.
Когда нужно зарегистрировать автомобиль
Согласно украинским законам, владелец нового транспортного средства обязан осуществить его государственную регистрацию в течение 10 дней с момента приобретения. Процедуру можно пройти в любом территориальном сервисном центре МВД - независимо от места жительства или регистрации владельца.
Какие документы требуют
Для проведения регистрации нужно подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, грузо-таможенная декларация и т.д.);
- сертификат соответствия транспортного средства требованиям безопасности.
Полный и актуальный перечень документов доступен на официальном сайте главного сервисного центра МВД.
Как происходит регистрация
Владелец подает документы в сервисный центр МВД лично или записывается на услугу онлайн.
Администратор проверяет правильность документов и вносит данные в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС).
После завершения проверки владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки.
Временные номерные знаки
Если автомобиль приобретен в торговой организации, покупатель может получить номерные знаки для разовых поездок (красного цвета). Они позволяют доставить авто в сервисный центр МВД для проведения окончательной регистрации.