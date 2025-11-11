Как зарегистрировать новое авто в сервисном центре МВД

Приобрели новое авто и уже готовы отправляться в путь? Прежде чем сесть за руль, надо выполнить формальность - зарегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. Если этого не делать – возникнут проблемы с полицией.

Читайте также: Сколько автомобилей зарегистрировали за последние 10 лет в Украине

Когда нужно зарегистрировать автомобиль

Согласно украинским законам, владелец нового транспортного средства обязан осуществить его государственную регистрацию в течение 10 дней с момента приобретения. Процедуру можно пройти в любом территориальном сервисном центре МВД - независимо от места жительства или регистрации владельца.

Какие документы требуют

Для проведения регистрации нужно подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, грузо-таможенная декларация и т.д.);

сертификат соответствия транспортного средства требованиям безопасности.

Полный и актуальный перечень документов доступен на официальном сайте главного сервисного центра МВД.

Как происходит регистрация

Владелец подает документы в сервисный центр МВД лично или записывается на услугу онлайн.

Администратор проверяет правильность документов и вносит данные в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС).

После завершения проверки владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки.

Временные номерные знаки

Если автомобиль приобретен в торговой организации, покупатель может получить номерные знаки для разовых поездок (красного цвета). Они позволяют доставить авто в сервисный центр МВД для проведения окончательной регистрации.