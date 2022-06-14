Новое украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза. Его можно получить в сервисных центрах МВД.

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

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Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода “78”.

Тем, кто хочет получить европейский документ, предлагают обменять удостоверения водителя в сервисных центрах МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

Напомним, что в отличие от старых, новые водительские удостоверения имеют срок годности. Старые права действительны всю жизнь, а новые – 30 лет после выдачи.