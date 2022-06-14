Нове українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу. Його можна отримати в Сервісних центрах МВС.
Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.
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Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду “78”.
Тим, хто маже бажання отримати європейський документ, пропонують обміняти посвідчення водія у сервісних центрах МВС.
Для обміну посвідчення водія необхідно надати:
- паспорт;
- копію ІПН;
- посвідчення водія.
Нагадаємо, що на відміну від старих, нові посвідчення водія мають термін придатності. Старі права дійсні довічно, а нові – 30 років після видачі.