Как поменять "права" онлайн после смены фамилии

Изменили фамилию, отчество или другие персональные данные, но продолжаете пользоваться имеющимся водительским удостоверением? В таких случаях водителям желательно обновить свои водительские документы. Как это сделать быстро, удобно и онлайн – в Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

Читайте также: 72-летний дедушка пытался обменять поддельные "права"

В течение 10 дней после изменения персональных данных водительское удостоверение подлежит обмену, но если этот срок пропущен – ночного страшного, никаких санкций за это нет. Более того, все документы считаются действительными. Получить новый документ с актуальной информацией возможно онлайн в Кабинете водителя без личного посещения сервисного центра МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

авторизоваться в Кабинете водителя;

заполнить все необходимые поля;

добавить скан-копии паспорта и документа, подтверждающего изменение персональных данных;

медицинскую справку (на время действия военного положения необязательно);

оплатить услугу.

Получить заказанное водительское можно через отделение Укрпочты, курьерской доставкой на выбранный адрес или в сервисном центре МВД.

Обработка заявки на получение обновленного водительского занимает 10 рабочих дней, дополнительно нужно учесть время на доставку. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 572 грн за бланк и услугу и 294 грн за логистические расходы.

Также гражданам доступна опция заказа только электронного удостоверения водителя, которое будет отображаться в смартфоне в Кабинете водителя и в приложении Дія. Такой документ выдается без изготовления на пластиковом физическом бланке.