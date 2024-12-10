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Як поміняти "права" онлайн після зміни прізвища

У Головному сервісному центрі розповіли як здійснити обмін посвідчення водія після зміни персональних даних онлайн.
Після зміни прізвища поміняти "права" можна онлайн - Auto24
Євген Гудущан
logo10 грудня, 18:10
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Змінили прізвище, по батькові чи інші персональні дані, але продовжуєте користуватись наявним водійським посвідченням? У таких випадках кермувальникам бажано оновити свої водійські документи. Як це зробити швидко, зручно та онлайн – у Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій.

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Упродовж 10 днів після зміни персональних даних посвідчення водія підлягає обміну, але якщо цей термін пропущений – нічного страшного, жодних санкцій за це немає. Більш того, усі документи вважаються дійсними. Отримати новий документ з актуальною інформацією можливо онлайн у Кабінеті водія без особистого відвідування сервісного центру МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно виконати наступний алгоритм дій:

  • авторизуватися в Кабінеті водія;
  • заповнити всі необхідні поля;
  • додати скан-копії паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних;
  • медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язково);
  • сплатити за послугу.

Отримати замовлене водійське можна через відділення Укрпошти, кур’єрською доставкою на обрану адресу або в сервісному центрі МВС.

Обробка заявки на отримання оновленого водійського займає 10 робочих днів, додатково потрібно врахувати час на доставку. Орієнтовна вартість посвідчення водія - 572 грн за бланк і послугу та 294 грн за логістичні витрати.

Також громадянам доступна опція замовлення тільки електронного посвідчення водія, яке буде відображатися у смартфоні в Кабінеті водія та в додатку Дія. Такий документ видається без виготовлення на пластиковому фізичному бланку.

#Новини #Автотехнології #Водійське посвідчення