Выход из строя генератора случается не часто, но в некоторых случаях это может быть «коварная» неисправность, которая обездвиживает автомобиль в самый неподходящий момент.

Генератор – важная составная часть электрической системы автомобиля. Его главная функция заключается в зарядке аккумулятора и снабжении электроэнергией всех электрических систем.

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Когда генератор выходит из строя, это может привести к отсутствию заряда аккумулятора и возникновению многочисленных проблем с работой автомобиля. Рассмотрим признаки, которые могут указывать на выход из строя генератора.

Сигнальная лампа на панели приборов. Большинство автомобилей имеют сигнальную лампочку на приборной панели (как правило, на ней изображен красный аккумулятор), которая светится, когда генератор не работает должным образом. Эта лампочка должна гореть при включенном зажигании и должна гаснуть, как только двигатель запущен. Если она горит при запущенном двигателе – проблема с зарядкой от генератора.

Если при запущенном двигателе горит такая лампа – нужно обратиться к автоэлектрику

Слабый заряд аккумулятора. Одним из первых признаков проблем с генератором может быть отсутствие или недостаточный заряд аккумулятора. Если при заведении автомобиля вы чувствуете слабый звук стартера или двигатель имеет проблемы с запуском, это может свидетельствовать о недостаточном уровне заряда аккумулятора из-за неисправного генератора. Также это может являться признаком проблем с аккумулятором. В таком случае следует обратиться к автоэлектрику.

Наиболее распространенной проблемой является выход из строя реле зарядки или щеток генератора (иногда эти детали объединяются в один узел)

Проблемы с электроснабжением. Если во время движения вы замечаете, что электрические системы автомобиля начинают выключаться или работать с большими перебоями, это может быть связано с недостаточным зарядом аккумулятора. Если свет фар становится тусклее или имеет необычный оттенок во время движения, это может быть следствием недостаточного электроснабжения из-за проблем с генератором.

Слабо натянутый ремень генератора может быть причиной свиста из-под капота и плохой зарядки аккумулятора. Если натянуть ремень слишком сильно, подшипники генератора могут выйти из строя.

Необыкновенные звуки. Когда из строя выходят подшипники генератора, он начинает издавать посторонние звуки. Обычно такую неисправность диагностируют с помощью стетоскопа. Одним из признаков может быть изменение тональности постороннего звука при добавлении нагрузки на электросеть – например, при включении дальнего света. Слабо натянутый ремень генератора может давать громкий писк особенно сразу после запуска двигателя.

Запах горелого. Если вы чувствуете запах горелого, когда двигатель работает, это может быть следствием перегрузки генератора, который приводит к чрезмерному нагреву. Такое случается не часто, но может представлять опасность возгорания в подкапотном пространстве.

Вышедший из строя генератор может стать причиной пожара в подкапотном пространстве

Сколько стоит ремонт. В большинстве случаев генератор можно отремонтировать. В зависимости от характера поломки собственно ремонт может стоить от 50 до нескольких сотен долларов. Новый генератор для Renault Logan стоит 150–200 долларов. Оригинальный генератор с жидкостным охлаждением для BMW X5 2001 года выпуска стоит около тысячи долларов.

В автомобилях, имеющих много электрооборудования, устанавливают генераторы с жидкостным охлаждением.

Выводы

Если вы заметили какие-либо из этих признаков, важно как можно скорее обратиться к специалисту автосервиса для диагностики и ремонта генератора. Своевременный ремонт или замена генератора поможет избежать серьезных проблем с электрической системой автомобиля и обеспечит надежную работу в пути.