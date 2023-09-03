Вихід з ладу генератора трапляється не часто, але у деяких випадках це може бути «підступна» несправність, яка знерухомлює автомобіль у найбільш непідходящий момент.

Генератор – важлива складова частина електричної системи автомобіля. Його головна функція полягає в зарядці акумулятора та постачанні електроенергії всім електричним системам.

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Коли генератор виходить з ладу, це може призводити до відсутності заряду акумулятора та виникнення численних проблем з роботою автомобіля. Розгляньмо ознаки, які можуть вказувати на вихід з ладу генератора.

Сигнальна лампа на приладовій панелі. Більшість автомобілів мають сигнальну лампочку на приладовій панелі (як правило на ній зображено червоний акумулятор), яка світиться, коли генератор не працює належним чином. Ця лампочка повинна горіти при включеному запаленні і має гаснути, як тільки двигун запущено. Якщо вона горить при запущеному двигуні – є проблема з зарядкою від генератора.

Якщо при запущеному двигуні горить така лампа – потрібно звернутись до автоелектрика

Слабкий заряд акумулятора. Однією з перших ознак проблем з генератором може бути відсутність або недостатній заряд акумулятора. Якщо при заведенні автомобіля ви почуваєте слабкий звук стартера або двигун має проблеми з запуском, це може свідчити про недостатній рівень заряду акумулятора через несправний генератор. Також це може бути ознакою проблем з акумулятором. У такому випадку варто звернутись до автоелектрика.

Найпоширенішою проблемою є вихід з ладу реле зарядки або щіток генератора (іноді ці деталі об’єднують в один вузол)

Проблеми з електропостачанням. Якщо під час руху ви помічаєте, що електричні системи автомобіля починають вимикатися або працюють з великими перебоями, це може бути зв'язано з недостатнім зарядом акумулятора. Якщо світло фар або інших електричних систем стає тьмянішим або має незвичайний відтінок під час руху, це може бути наслідком недостатнього електропостачання через проблеми з генератором.

Слабо натягнутий ремінь генератора може бути причиною свисту з-під капоту та поганої зарядки акумулятора. Якщо ремінь натягнути надто сильно, підшипники генератора можуть вийти з ладу.

Незвичайні звуки. Коли з ладу виходять підшипники генератора, він починає видавати сторонні звуки. Зазвичай таку несправність діагностують за допомогою стетоскопу. Однією з ознак може бути зміна тональності стороннього звуку при додаванні навантаження на електромережу – наприклад, при увімкненні дальнього світла. Слабо натягнутий ремінь генератора може давати голосний писк особливо одразу після запуску двигуна.

Запах горілого. Якщо ви відчуваєте запах горілого, коли двигун працює, це може бути наслідком перевантаження генератора, який спричиняє надмірне нагрівання. Таке трапляється не часто, але може нести небезпеку загоряння у підкапотному просторі.

Генератор, який вийшов з ладу, може стати причиною пожежі у підкапотному просторі

Скільки коштує ремонт. У більшості випадків генератор можна відремонтувати. Залежно від характеру поломки власне ремонт може коштувати від 50 до кількох сотень доларів. Новий генератор для Renault Logan коштує 150-200 доларів. Оригінальний генератор з рідинним охолодженням для BMW X5 2001 року випуску коштує близько тисячі доларів.

В автомобілях, які мають багато електрообладнання, встановлюють генератори з рідинним охолодженням

Висновки

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, важливо якнайшвидше звернутися до фахівця автосервісу для діагностики та ремонту генератора. Вчасний ремонт або заміна генератора допоможе уникнути серйозних проблем з електричною системою автомобіля та забезпечить надійну роботу в дорозі.