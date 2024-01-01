Как понять сигналы регулировщика

Из-за регулярных плановых отключений света неработающие светофоры в Украине становятся нормой. Поэтому количество регулировщиков было увеличено. В полиции подготовили полезную видео инструкцию, об алгоритме работы регулировщиков на дороге, когда светофор не работает.

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"Помните, регулировщик на перекрестке - ваш помощник. Язык регулировщика дорожного движения может быть разным, но обычно используются достаточно простые жесты и сигналы для взаимодействия с водителями", - пишут в полиции.