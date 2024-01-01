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Як зрозуміти сигнали регулювальника: відео

Сигнали регулювальника вивчають ще в автошколі, але переважна більшість водіїв закінчували такі навчальні заклади дуже давно. Окрім того, на практиці регулювальники траплялись не часто і багато хто встиг забути, що означають сигнали патрульного.
Що означають сигнали регулювальника - Auto24

Сигнали регулювальника

Євген Гудущан
logo12 липня, 15:05
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Через регулярні планові відключення світла непрацюючі світлофори стають нормою. Через це кількість регулювальників було збільшено. В поліції підготували корисну відео інструкцію, про алгоритм роботи регулювальників на дорозі, коли світлофор не працює.

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«Пам’ятайте, регулювальник на перехресті — ваш помічник. Мова регулювальника дорожнього руху може бути різною, але зазвичай використовуються досить прості жести та сигнали для взаємодії з водіями», — пишуть у поліції.

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