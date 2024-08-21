Как повторно заказать доставку водительского удостоверения

Одной из популярных онлайн-услуг среди граждан – доставка водительского удостоверения на территории Украины. Но иногда случаются ситуации, когда граждане по определенным причинам не успевают забрать заказанный документ. В таких случаях пригодится удобная опция – повторная доставка водительского удостоверения, которая доступна в Кабинете водителя.

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Для повторного заказа доставки водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером на определенный адрес на территории Украины, необходимо войти в Кабинете водителя. После авторизации, в разделе "Карточка водителя" будет доступна кнопка "Заказать". Далее заказчик заполняет необходимые анкетные данные, вводит адрес и оплачивает услугу. Стоимость – 192 грн с НДС на территории Украины.

Оформить доставку удостоверения граждане могут несколько раз в течение 1 года от даты заказа услуги по обмену водительского удостоверения. Затем документ возвращается в сервисный центр МВД и будет уничтожен.