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Як повторно замовити доставку посвідчення водія

Повторна доставка посвідчення водія потрібна, якщо з першого разу водію не вдалось забрати документ.
Як вдруге замовити доставку прав - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Замовити доставку посвідчення водія повторно

Євген Гудущан
logo21 серпня, 18:40
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Однією з популярних онлайн-послуг серед громадян – доставка посвідчення водія на території України. Але іноді стаються ситуації, коли громадяни з певних причин не встигають забрати замовлений документ. У таких випадках в нагоді стане зручна опція – повторна доставка посвідчення водія, яка доступна у Кабінеті водія.

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Для повторного замовлення доставки посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром на визначену адресу на території України, необхідно увійти в Кабінеті водія. Після авторизації, у розділі «Картка водія» буде доступна кнопка «Замовити». Далі замовник заповняє необхідні анкетні дані, вводить адресу та сплачує за послугу. Вартість – 192 грн з ПДВ на території України.

Оформити доставку посвідчення громадяни можуть декілька разів упродовж 1 року від дати замовлення послуги з обміну посвідчення водія. Потім документ повертається до сервісного центру МВС і буде знищений.

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