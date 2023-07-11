Повышение налогов на горючее с 1 июля уже привело к росту цен. По прогнозам эксперта Сергея Куюна, цена и дальше будет расти.

После возвращения полной ставки НДС и акцизов с 1 июля имеется следующая динамика цен на топливо в розничной сети, сообщает Консалтинговая компания А-95:

Бензин А-95 – плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);

Дизтопливо – плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз – 1,47 грн/л (3 грн/л).

Диапазон роста цен составляет от 0 до 6 грн/л.

Читайте также: Как выросли цены на топливо после увеличения налогов

Без изменений оставила свои цены крупнейшая сеть страны, принадлежащая группе “Приват”. После национализации “Укрнафты” эту сеть АЗС постоянно “штормит” – то станции не работают месяцами, то торгуют по максимальным ценам.

Наибольший прирост показали эконом-сети, торгующие в нижнем ценовом диапазоне и имеющие наименьшую маржу. И наоборот, дорогие сети были несколько более сдержанны в повышении ценнков.

Что касается перспектив, то их неплохо обозначил оптовый рынок, который начал расти еще в канун налоговых изменений:

Бензин А-95 – 7,74 грн/л;

Дизтопливо – 6,97 грн/л.

Это может быть хорошим ориентиром в отношении будущих конфигураций и в рознице. Дизель и автогаз уже прошли половину пути, бензин – чуть больше трети.

Сейчас отыграл фактор НДС, на очереди – акциз. Трейдеры привезли огромный объем горючего всех марок в мае-июне, поэтому запасы с “низким” акцизом мы будем проедать минимум до начала августа, а некоторые особо запасные – до сентября. Тогда и можно будет подводить итоги влияния новых налогов на цену.

Какова будет цена?

Директор “А-95” подытожил: Помимо фактора мирового рынка (закупочной стоимости), очевидно, играет свою роль и фактор “оптимизации” новых налогов, в том числе НДС. Уже есть сигналы, что специалисты по “скручиванию” НДС побежали по трейдерам, предлагая свои услуги. Половина рынка точно воспользуется этими предложениями, по крайней мере, так было до войны. Соответственно половина сетей, в основном та же “эконом-часть” получит более низкую себестоимость и будет конкурировать низкой ценой. Это будет тормозить цену у дорогих сетей, которые в большинстве своем не хотят играть в игры по НДС. Очевидно, 3-4 грн. на литре этот фактор вполне может срезать.