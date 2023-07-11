Підвищення податків на пальне з 1 липня вже призвело до зростання цін. За прогнозами експерта Сергія Куюна, вартість пального на АЗС й надалі буде зростати.

Після повернення повної ставки ПДВ та акцизів з 1 липня у роздрібній мережі спостерігається така динаміка цін на пальне, повідомляє Консалтингова компанія А-95:

Бензин А-95 – плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);

Дизпальне – плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз – 1,47 грн/л (3 грн/л).

Таким чином, діапазон зростання цін складає від 0 до 6 грн на літрі.

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Без змін залишила свої ціни найбільша мережа країни, що належить групі “Приват”. Після націоналізації “Укрнафти” цю мережу постійно”штормить” – то станції не працюють місяцями, то торгують за максимальними цінами.

Найбільший приріст показали економ-мережі, які продають пальне в нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. Й навпаки, дорогі мережі були дещо стриманіші у збільшенні цінників.

Щодо перспектив, то їх непогано окреслив оптовий ринок, який почав зростати ще напередодні податкових змін:

Бензин А-95 – 7,74 грн/л;

Дизпальне – 6,97 грн/л.

Це може бути непоганим орієнтиром щодо майбутніх змін й у роздробі. Дизель та автогаз вже пройшли половину шляху, бензин – трохи більше третини.

Наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі – акциз. Трейдери навезли величезний обсяг пального усіх марок у травні-червні, тому запаси з “низьким” акцизом вони будуть продавати мінімум до початку серпня, а деякі особливо запасливі – до вересня. Тоді й можна буде підбивати підсумки впливу нових податків на ціну.

Якою буде ціна?

Директор “А-95” Сергій Куюн зробив висновок: Крім фактору світового ринку (закупівельної вартості), вочевидь відіграє свою роль й фактор “оптимізації” нових податків, зокрема ПДВ. Вже є сигнали, що спеціалісти “скручування” ПДВ побігли по трейдерах, пропонуючи свої послуги. Половина ринку точно скористується цими пропозиціями, принаймні так було до війни. Відповідно половина мереж, переважно та ж “економ-частина” отримає більш низьку собівартість й буде конкурувати низькою ціною. Це буде гальмувати ціну у дорогих мереж, які здебільшого не хочуть гратися в ігри з ПДВ. Очевидно, 3-4 грн на літрі цей фактор цілком може зрізати.