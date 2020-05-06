Любому делу, которое приходится делать самому, надо учиться – и мойке автомобиля на посту самообслуживания в том числе. У опытных журналистов Авто24 есть для вас несколько советов.

Главное отличие помывки автомобиля на мойке самообслуживания в том, что это фактически мытье на скорость. Второе важное условие – нужно разобраться с программами, которые предлагает конкретная мойка.

Мойка самообслуживания нравится тем, кто хорошо разобрался в тонкостях пользования ею.

Программы, заложенные в систему управления мойками самообслуживания, подчинены трем главным задачам: размягчить загрязнения на кузове, отделить их от поверхности и смыть на землю грязь с остатками моющих средств.

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Ваше отношение к мойкам самообслуживания будет зависеть от первого визита в такой пункт сервиса. Поэтому прежде всего тщательно разберитесь с порядком работы на данном пункте, ведь бывают отличия.

Каким должен быть первый этап процесса – обмыв водой или сразу нанесение пены – зависит от загрязнения, типа применяемого шампуня и давления воды, которое дает пистолет. Для начала посоветуйтесь с постоянным клиентом именно этой мойки или с ее администратором.

Обрабатывая машину водой, будьте внимательны: в некоторых случаях аппараты развивают давление, достаточное для того, чтобы сбить с кузова плохо закреплены шильдики, старую шпатлевку и наслоения краски.

Количество пены не обязательно свидетельствует о высокой эффективности моющего препарата. Наносить пену сразу на сухой или смоченный кузов – вопрос неоднозначный.

Достичь идеального эффекта можно только с использованием мочалки. Но многое зависит и от степени загрязнения машины, и от качества химии, и от вашего мастерства.

Испытайте несколько окрестных “самомоек”, чтобы найти наиболее выгодные для вас программы и модель оплаты. Например, иногда удобно платить частями, чтобы в перерывах между активацией очередной программы бесплатно сделать что-то полезное: дать пене время подействовать, подправить что-то мочалкой и тому подобное.

Финальная сушка кузова – сложный для многих момент. Конечно, лучший результат дает вытирание замшевой салфеткой, но это лишнее время и определенный труд. Во многих случаях хорошо работает ополаскивание кузова деминерализованной водой (т.н. осмос) – разводов и белых следов от высохших капель не останется.

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Нанесение воска имеет смысл только если кузов идеально отмылся, иначе получится, что вы покрыли защитным слоем несмытую грязь. Однако еще один реальный эффект "воскования" на мойке – сушка машины без финишного вытирания ее замшевой салфеткой.

После мойки кузов желательно обтереть замшей или специальной салфеткой. Но есть альтернативные варианты: так называемые воск и осмос.

Если вы всерьез наметили для себя стать постоянным клиентом мойки самообслуживания, не делайте выводов после первого посещения. Скорее всего, первый опыт будет неудачным – или машина останется с грязью, или денег уйдет больше, чем планировалось. Поэтому для принятия решения нужно приобрести определенный опыт.

Рекомендация Авто24

Мойка самообслуживания – очень удобный способ поддерживать автомобиль чистым и опрятным. Но искусством скоростного мытья машины надо овладеть. Тогда вы получите не только возможность экономить деньги, но и чувство удовлетворения от успешного дела, которое вы реализовали собственными руками.

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