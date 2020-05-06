Будь-якій справі, яку доводиться робити самому, треба вчитись – і мийці автомобіля на посту самообслуговування в тому числі. Досвідчені журналісти Авто24 мають для вас кілька порад.

Головна відмінність помивки автомобіля на мийці самообслуговування в тому, що це фактично миття на швидкість. Друга важлива умова – треба розібратися з програмами, які пропонує конкретна мийка.

Мийка самообслуговування подобається тим, хто добре розібрався в тонкощах користування нею.

Програми, закладені в систему керування мойками самообслуговування, підпорядковані трьом головним завданням: розм’ягчити забруднення на кузові, відокремити їх від поверхні та змити на землю бруд і залишки миючих засобів.

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Ваше ставлення до мийок самообслуговування залежатиме від першого візиту в такий пункт сервісу. Відразу ретельно розберіться з порядком роботи на даному пункті, адже бувають відмінності.

Яким має бути перший етап процесу – “збиття” бруду водою або відразу нанесення піни – залежить від забруднення, типу застосовуваного шампуню і тиску води, який дає пістолет. Для початку порадьтеся з постійним клієнтом саме цієї мийки або з її адміністратором.

Обробляючи машину водою, будьте уважні: в деяких випадках апарати розвивають тиск, достатній для того, аби збити з кузова погано закріплені шильдики, стару шпаклівку і нашарування фарби.

Кількість піни не обов’язково свідчить про високу ефективність миючого препарату. Наносити піну відразу на сухий або на змочений кузов – питання неоднозначне.

Досягнути ідеального ефекту можна тільки з використанням губки. Але багато залежить і від ступеню забруднення машини, і від якості хімії, і від вашої майстерності.

Випробуйте декілька навколишніх “самомийок”, щоб знайти найбільш вигідні для вас програми і модель оплати. Наприклад, іноді зручно платити частинами, щоб в перервах між активацією чергової програми безкоштовно зробити щось корисне: дати піні час для дії, підправити щось губкою тощо.

Фінальна сушка кузова – складний для багатьох момент. Звісно, найкращий результат дає витирання замшевою серветкою, але це зайвий час і певна праця. В багатьох випадках добре працює ополіскування кузова демінералізованою водою (т. зв. осмос) – розводів та білих плямок від крапель, що висохли, не залишиться.

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Нанесення воску має сенс тільки якщо кузов ідеально відмився, інакше вийде, що ви вкрили захисним шаром незмитий бруд. Однак ще один реальний ефект “воскування” на мийці – осушення машини без фінішного витирання її замшевою серветкою.

Після будь-якої мийки кузов бажано обтерти замшею або спеціальною серветкою. Але хіміки пропонують альтернативні варіанти: так звані віск та осмос.

Якщо ви всерйоз намітили собі стати постійним клієнтом мийки самообслуговування, не робіть висновків після першого відвідування. Швидше за все, перший досвід буде невдалим – або машина залишиться з брудом, або грошей піде більше, ніж планувалося. Тож для прийняття рішення потрібно набути певний досвід.

Рекомендація Авто24

Мийка самообслуговування – дуже зручний спосіб підтримувати автомобіль чистим й оохайним. Але мистецтвом швидкісного миття машини треба оволодіти. Тоді ви отримаєте не тільки можливість економити гроші, а й почуття задоволення від успішної справи, яку ви реалізували власними руками.

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