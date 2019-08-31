Даже самый гламурный автомобиль хотя бы раз в году может превратиться в перевозчика овощей – осенняя заготовка, знаете ли… И пусть вы лично не создаете годовых запасов, разве можно отказать родной бабушке или пожилому соседу-огороднику в просьбе «подбросить пару мешков»?

Как правильно перевозить картошку и другие плоды, которые многие из нас привыкли заготавливать на зиму в немалых количествах? Казалось бы, чего проще: грузи и вези. Но осенние перевозки для многих автомобилей – самое тяжелое, что им приходится возить за свою жизнь.

Ящики удобны для сохранности груза, но не для сохранности автомобиля. Из них сыплется земля и протекает сок, а углами можно поцарапать обивку.

Да и не в килограммах часто дело – угробить подвеску и другие узлы можно даже грузом штатного, отнюдь не запредельного веса. Давайте разбираться, как лучше перевозить пресловутую картошку, яблоки, арбузы и прочее – то, что мы называем емким словом урожай.

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Правильно размещайте груз

Собираясь перевозить картошку или партию иного урожая, соизмеряйте количество даров природы с паспортной грузоподъемностью машины. Если заводской инструкции нет под рукой, имейте в виду, что для автомобилей класса «Ланоса» обычно эта цифра составляет 300 – 400 кг. Но чаще водители нарушают не предел веса, а правила размещения груза. Если его вес близок к максимальной грузоподъемности машины, нужно разместить тяжести равномерно по всей машине.

Складывать весь урожай в багажник не совсем правильно – тяжелый груз нужно распределять по всей базе автомобиля, чтобы сохранить управляемость и не напрягать чрезмерно подвеску.

Если свалить всю тяжесть в одно место – например, в багажник, можно легко сломать пружину подвески, нарушить управляемость машины Обычно в багажник можно класть не более 50 – 80 кг, поэтому не стесняйтесь перевозить мешки на местах пассажиров, т.е. в салоне. Сиденья убирать или складывать не обязательно, ведь взрослый пассажир (70 – 80 кг) на деле тяжелее, чем пара классических мешков картофеля (30 – 40 кг каждый). Естественно, салон перед погрузкой нужно защитить.

Защищайте отделку автомобиля

Отделке автомобиля, как багажника, так и салона, при перевозке урожая угрожают грязь, пыль и царапины. Мешки перед перевозкой часто ставят на землю и пачкают – это раз. Корнеплоды имеют свойство собирать на себе налипшую землю, а затем стряхивать ее с себя при движении на обивку машины – это два. Дело усугубляется тем, что мешок как тара очень неудобен, он пропускает через себя и сухой грунт, и влагу из раздавленных плодов.

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Поэтому сиденья и другие части интерьера под грузом и вокруг него нужно застилать непроницаемым материалом – клеенкой, полиэтиленовой пленкой, на худой конец, очень плотной тканью. Помните, что при движении такой нестабильный груз как мешок обязательно будет смещаться. Поэтому мешки нужно непременно тщательно завязывать, а место для груза застилать по площади с запасом – чтобы перекрыть и те места, куда груз обязательно «съедет» при тряске во время езды.

Трава – это еще не самая страшная угроза лакокрасочному покрытию. Дороги к малолюдным населенным пунктам часто зарастают грубым кустарником.

Разведайте дорогу

Берегите автомобиль снаружи. Если вам нужно забрать что-то с участка, на котором вы никогда не были, будьте готовы к тому, что на подъезде к нему может пострадать экстерьер машины. Выступающие на дорогу ветки, высокая грубая трава, невидимые в траве камни и разбитые тракторами колеи могут повредить не только губу бампера, но и лак и краску на бортах машины, а то и скрытые под днищем детали.

Одним словом, готовьтесь к поездке на незнакомый огород как к выезду на пикник. Как минимум, прихватите топорик или крепкую лопатку, которой можно будет срубить особо опасные ветки.

Рекомендация Авто24

На самом деле, перевозка картошки страшна только в анекдотах из гаражной курилки. Овощи – груз ничем не хуже, чем скажем, минералка, мангал для шалшлыка или компания подвыпивших пассажиров. Всего-навсего нужно позаботиться о том, чтобы корнеплоды не оставили своих следов в салоне и багажнике, а дорога к даче соответствовала типу вашей машины. Поэтому продумайте маршрут и «защитные средства» заранее, еще перед выездом на сезонную заготовку.

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