Навіть найбільш гламурний автомобіль хоча б раз на рік може перетворитися на перевізника овочів. І навіть якщо ви особисто не створюєте річних запасів, хіба можна відмовити рідній бабусі або літньому сусідові-городнику в проханні "підкинути пару мішків"?

Як правильно перевозити картоплю та інші плоди, які українці традиційно заготовлюють на зиму в чималих кількостях? Здавалося б, що тут складного: завантажуй і вези. Але осінні перевезення для багатьох автомобілів – найважче, що їм доводиться возити за своє життя.

Ящики зручні для збереження вантажу у дорозі, але не для автомобіля. З них сиплеться земля і протікає сік, а кутами можна подряпати оббивку.

Та й не в кілограмах часто справа – вбити підвіску і інші вузли можна навіть вантажем звичайної, аж ніяк не позамежної ваги. Давайте розбиратися, як краще перевозити горезвісну картоплю, яблука, кавуни та інший врожай.

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Правильно розміщуйте вантаж

Збираючись перевозити картоплю або партію іншого врожаю, порівняйте масу дарів природи з паспортною вантажопідйомністю машини. Якщо заводської інструкції немає під рукою, майте на увазі, що для автомобілів С-класу зазвичай ця цифра становить 300 – 400 кг. Кросвери “винесуть” 500-600 кг. Але найчастіше водії порушують не межу ваги, а правила розміщення вантажу. Якщо маса врожаю близька до максимальної вантажопідйомності машини, потрібно розмістити вантаж рівномірно по всій машині.

Складати весь врожай в багажник не зовсім правильно – важкий вантаж потрібно розподіляти по всій базі автомобіля, щоб зберегти керованість і не напружувати надмірно підвіску.

Якщо звалити всю картоплю в одне місце, наприклад, у багажник, можна легко зламати пружини підвіски. Або порушити керованість машини, що теж стане неприємним сюрпризом. Зазвичай у багажник можна класти не більше 50 – 80 кг, тому не соромтеся перевозити мішки на місцях пасажирів, тобто в салоні. Сидіння прибирати або складати не обов'язково, адже дорослий пасажир (70 – 80 кг) насправді важчий, ніж кілька класичних мішків картоплі (по 30 – 40 кг кожен). Природно, салон перед навантаженням потрібно захистити.

Захищайте покриття автомобіля

Покриттю багажнику чи салону при перевезенні врожаю загрожують бруд, пил і подряпини. Мішки перед перевезенням часто ставлять на землю і бруднять – це раз. Коренеплоди мають властивість збирати на себе налиплу землю, а потім струшувати її з себе при русі на оббивку машини – це два. Справа посилюється тим, що мішок як тара дуже незручний, він пропускає через себе і сухий грунт, і вологу з розчавлених плодів.

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Тому сидіння і інші частини інтер'єру під вантажем і навколо нього потрібно застеляти непроникним матеріалом – клейонкою, поліетиленовою плівкою, або принаймні дуже щільною тканиною. Пам'ятайте, що при русі такий нестабільний вантаж як мішок обов'язково буде зміщуватися. Тому мішки потрібно неодмінно ретельно зав'язувати, а місце для вантажу застеляти по площі з запасом – щоб перекрити і ті місця, куди вантаж обов'язково “з'їде” при трясці під час їзди.

Трава – це ще не найстрашніша загроза для лакофарбового покриття. Дороги до малолюдних населених пунктів часто заростають грубим чагарником.

Розвідайте дорогу

Бережіть автомобіль зовні. Якщо вам потрібно забрати щось з ділянки, на якій ви ніколи не були, будьте готові до того, що на під'їзді до неї може постраждати екстер'єр машини. Виступаючі на дорогу гілки, висока груба трава, невидимі в траві камені і розбиті тракторами колії можуть зашкодити не тільки бамперу, але і лаку і фарбі на бортах машини, а то і розташованим під днищем деталям.

Одним словом, готуйтеся до поїздки на незнайомий город як до виїзду на пікнік. Як мінімум, прихопіть сокирку або міцну лопатку, якою можна буде зрубати особливо небезпечні гілки.

Рекомендація Авто24

Насправді, перевезення картоплі страшне тільки в анекдотах з гаражної курилки. Овочі – вантаж нічим не гірший, ніж, скажімо, мінералка, мангал для шалшлыку або компанія підпилих пасажирів. Всього-навсього потрібно подбати про те, щоб коренеплоди не залишили своїх слідів в салоні і багажнику, а дорога до дачі відповідала типу вашої машини. Тому продумайте маршрут і “захисні засоби” заздалегідь, ще перед виїздом на сезонну заготівлю.

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