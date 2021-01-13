Многие водители не знают как правильно проезжать перекресток с круговым движением. Поэтому патрульная полиция Львовской области помогла разобраться в этом вопросе.

Дело в том, что в 2017 году правила проезда перекрестков с круговым движением были изменены – теперь авто, движущиеся по кругу, всегда имеют преимущество. "Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу”, – сказано в статье 41 Закона Украины "О дорожном движении".

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В патрульной полиции Львовской области показали на собственном примере какие правила сейчас действуют на перекрестках с круговым движением. "Первое кольцо, которое мы взяли, это пересечение улиц Кульпарковская – Владимира Великого – Выговского. Здесь практически ежедневно происходят ДТП. Как избежать аварий смотрите в видео”, – сказано в сообщении.