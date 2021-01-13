Чимало водіїв не знають як правильно проїздити перехрестя з круговим рухом. Тому патрульна поліція Львівської області допомогла розібратись у цьому питанні.

Справа у тому, що у 2017 році правила проїзду перехресть з круговим рухом були змінені – тепер авто що рухаються по колу завжди мають превагу. “Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу”, - сказано у статті 41 Закону України "Про дорожній рух".

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У патрульній поліції Львівської області показали на власному прикладі які правила зараз діють на перехрестях з круговим рухом. “Перше кільце, яке ми взяли, це перетин вулиць Кульпарківська – Володимира Великого – Виговського. Тут практично щодня стаються ДТП. Як уникнути аварій дивіться у відео”, - сказано у повідомленні.