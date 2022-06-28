Во время войны у некоторых граждан возникает необходимость продлить срок нахождения автомобиля на иностранной регистрации.

Из-за войны многие владельцы временно ввезенных автомобилей на иностранной регистрации не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины.

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При этом за несвоевременный вывоз этих автомобилей предусмотрены штрафы в размере до 170 000 грн. или их конфискация. Зачастую размер штрафа превышает стоимость самого автомобиля.

После введения этих штрафов граждане в большинстве случаев соблюдали эти сроки. Однако война внесла свои коррективы. Многие владельцы не смогли вывезти эти автомобили и переживают за дальнейшую их судьбу.

В данной публикации будет описан алгоритм действий владельцев временно ввозимых автомобилей для продления срока их пребывания в Украине с целью недопущения риска получения протокола таможни о нарушении таможенных правил.

Что говорит закон

Абзацем первой части четвертой ст. 108 Таможенного кодекса определено, что течение срока временного ввоза транспортных средств останавливается на момент действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Согласно положениям абз.4 ч.4 ст. 380 Таможенного кодекса сроки временного ввоза транспортных средств могут быть продлены с учетом действия обстоятельств непреодолимой силы.

В то же время согласно ч. 2 ст. 14-1 Закона "О торгово-промышленных палатах" действия иностранного врага, общая военная мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война считается действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

С учетом указанных норм, на своей официальной странице Государственная таможенная служба Украины сообщила, что таможенными органами будут остановлены/продлены соответствующие сроки временного ввоза транспортных средств, сроки обратного вывоза, которые были определены на период после 24.02.2022.

В то же время, пунктом 3 раздела VIII Порядка выполнения таможенных формальностей, утвержденного приказом Минфина от 31.05.2012 №657, предусмотрено, что срок временного ввоза транспортных средств может быть продлен исключительно таможней оформления. Для продления этого срока в таможню оформления подается соответствующее заявление. Вместе с заявлением при наличии подаются документы, подтверждающие наличие обстоятельств, обуславливающих необходимость такого продления. Решение о продлении срока временного ввоза принимается руководителем таможенного органа. О принятом решении таможенный орган обязан безотлагательно письменно или в электронной форме уведомить лицо, обратившееся с заявлением. В случае принятия таможенным органом решения об отказе в продлении срока временного ввоза, автомобиль должен быть вывезен.

Как нужно действовать

Следовательно, законом предусмотрено для продления или остановки срока пребывания автомобиля в Украине обязательно письменное решение (согласие) таможенного органа, через который ввезен автомобиль. Такое решение предоставляется на основании представления в таможенный орган соответствующего заявления, в котором указываются конкретные причины по конкретной ситуации. Именно это решение в соответствии с законом является основанием для продления/остановки срока пребывания автомобиля в Украине вследствие непреодолимой силы.

Таким образом, владельцам временно ввезенных автомобилей на иностранной регистрации, которые не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины из-за войны, необходимо обратиться в соответствующие таможни с заявлениями о продлении или остановке срока пребывания таких автомобилей в Украине.

Такое письменное решение следует предъявить на пункте пропуска таможенного контроля при вывозе транспортного средства. В противном случае можно получить штраф до 170 000 грн или лишиться автомобиля.

Примечание:

Основанием для написания данной публикации были практические ситуации вынесения таможенными органами постановлений о наложении штрафов на владельцев «евроблях» в 2020 году. А именно таможенная служба обнародовала сообщение о том, что карантин является обстоятельствами непреодолимой силы. Однако при выезде владельцы таких автомобилей массово получали протоколы, а автомобили изымались на площадки таможни. В последствии суды рассматривали дела и выносили решения с учетом конкретных индивидуальных обстоятельств. Такое общее основание как объявленный в общем в государстве карантин во внимание не принималось. Как следствие, введенные в заблуждение сообщениями таможни граждане лишались автомобилей или платили 170 000 грн штрафа. Поэтому, учитывая значительные суммы штрафов, рисковать не стоит.