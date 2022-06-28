Під час війни у деяких громадян виникає необхідність продовжити строк перебування автомобіля на іноземній реєстрації.

Через війну багато власників тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України.

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При цьому за несвоєчасне вивезення цих автомобілів передбачено штрафи у розмірі до 170 000 грн або їх конфіскація. Часто розмір штрафу перевищує вартість самого автомобіля.

Після запровадження цих штрафів громадяни у більшості випадків дотримувалися цих строків. Проте війна внесла свої корективи. Багато власників не змогли вивезти ці автомобілі, тож хвилюються за подальшу їх долю.

У даній публікації буде описано алгоритм дій власників тимчасово ввезених автомобілів для продовження строку їх перебування в Україні з метою недопущення ризику отримання протоколу митниці про порушення митних правил.

Що каже закон

Абзацом першим частини четвертої ст. 108 Митного кодексу визначено, що перебіг строку тимчасового ввезення транспортних засобів зупиняється на час дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Згідно з положеннями абз. 4 ч. 4 ст. 380 Митного кодексу строки тимчасового ввезення транспортних засобів можуть бути продовжені з урахуванням дії обставин непереборної сили.

Водночас згідно з ч. 2 ст. 14-1 Закону “Про торгово-промислові палати" дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна вважається дією обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

З урахуванням зазначених норм, на своїй офіційній сторінці Державна митна служба України повідомила, що митними органами буде зупинено/продовжено відповідні строки тимчасового ввезення транспортних засобів, терміни зворотного вивезення яких було визначено на період після 24.02.2022.

Водночас пунктом 3 розділу VIII Порядку виконання митних формальностей, затвердженого наказом Мінфіну від 31.05.2012 №657, передбачено, що строк тимчасового ввезення транспортних засобів може бути продовжений виключно митницею оформлення. Для продовження цього строку до митниці оформлення подається відповідна заява. Разом із заявою за наявності подаються документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження. Рішення про продовження строку тимчасового ввезення приймається керівником митного органу. Про прийняте рішення митний орган зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення автомобіль повинен бути вивезений.

Як потрібно діяти

Отже, законом передбачено для продовження чи зупинення строку перебування автомобіля в України є обов'язковим письмове рішення (згоду) митного органу, через який ввезено автомобіль. Таке рішення надається на підставі подання до митного органу відповідної заяви, в якій вказуються конкретні причини по конкретній ситуації. Саме це рішення відповідно до закону є підставою для продовження/зупинення строку перебування автомобіля в Україні внаслідок обставин непереборної сили.

Таким чином, власникам тимчасово ввезених автомобілів на іноземній реєстрації, які не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України через війну, необхідно звернутися до відповідних митниць із заявами про продовження чи зупинення строку перебування таких автомобілів в Україні.

Таке письмове рішення потрібно буде пред'явити на пункті пропуску митного контролю при вивезенні транспортного засобу. В інакшому випадку можна отримати штраф до 170 000 грн. або позбутись автомобіля.

Примітка:

Підгрунтям для написання даної публікації були практичні ситуації винесення митними органами постанов про накладення штрафів на власників «євроблях» у 2020 році. А саме, митна служба оприлюднювала повідомлення про те, що карантин є обставинами непереборної сили. Однак, при виїзді власники таких автомобілів масово отримувати протоколи, а автомобілі вилучались на майданчики митниці. Надалі суди розглядали справи та виносили рішення з урахуванням конкретних індивідуальних обставин. Така загальна підстава як оголошений в загальному в державі карантин до уваги не бралася. Як наслідок, введені в оману повідомленнями митниці громадяни позбувалися автомобілів або сплачували 170 000 грн. штрафу. Тому зважаючи на значні суми штрафів, ризикувати не варто.