Как продлить срок службы вариаторной трансмиссии

Механик предлагает советы владельцам вариаторных трансмиссий CVT, которые помогут их Nissan прослужить как можно дольше. Информацией об этом поделились на сайте motor1.com.

Пользователь TikTok Auto Parts City (@autopartscity) - продавец автозапчастей из города Герни, штат Иллинойс опубликовал видео с советом для владельцев бесступенчатой трансмиссии Nissan, более известной как CVT.

"Это коробка передач Nissan Rogue 2016 года выпуска, которую мы продали", - говорит человек за камерой. "И нам нравится шутить с этих коробок передач Nissan, потому что все они ломаются из-за плохого вариатора. Но Хуан здесь хочет дать всем вам, владельцам вариаторов, несколько советов".

Хуан объясняет, что коробки передач Nissan CVT имеют два фильтра. "Один в самом поддоне, внизу", – говорит Хуан. "А этот маленький – внешний фильтр для коробки передач. Теперь вам следует заменять трансмиссионную жидкость каждые 35-40 тысяч миль (60 тыс. км), чтобы эта коробка передач прослужила вам более 200 000 миль (300 тыс. км)".

По словам Хуана, многие люди пренебрегают заменой второго внешнего фильтра в ущерб своему автомобилю. "Если вы меняете масло в вариаторе каждые 30-40 тысяч пробега, меняете этот фильтр и фильтр поддона, ваша коробка передач прослужит практически весь срок службы автомобиля", - говорит Хуан.