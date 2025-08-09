Як продовжити строк служби варіаторної трансмісії

Механік пропонує поради власникам варіаторних трансмісій CVT, які допоможуть їхнім Nissan прослужити якомога довше. Інформацією про це поділились на сайті motor1.com.

Читайте також: Як зберегти варіатор в автомобілі: 5 міфів про CVT

Користувач TikTok Auto Parts City (@autopartscity) — продавець автозапчастин з міста Герні, штат Іллінойс опублікував відео з порадою для власників безступінчастої трансмісії Nissan, більш відомої як CVT.

"Це коробка передач Nissan Rogue 2016 року випуску, яку ми продали", — каже людина за камерою. "І нам подобається жартувати з цих коробок передач Nissan, бо всі вони ламаються через поганий варіатор. Але Хуан тут хоче дати всім вам, власникам варіаторів, кілька порад".

Хуан пояснює, що коробки передач Nissan CVT мають два фільтри. "Один у самому піддоні, внизу", – каже Хуан. "А цей маленький – зовнішній фільтр для коробки передач. Тепер вам слід замінювати трансмісійну рідину кожні 35-40 тисяч миль (60 тис. км), щоб ця коробка передач прослужила вам понад 200 000 миль (300 тис. км)".

За словами Хуана, багато людей нехтують заміною другого зовнішнього фільтра на шкоду своєму автомобілю. "Якщо ви міняєте оливу в варіаторі кожні 30-40 тисяч пробігу, міняєте цей фільтр і фільтр піддона, ваша коробка передач прослужить практично весь термін служби автомобіля", — каже Хуан.