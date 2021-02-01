Похоже, строительство Подольско-Воскресенского моста снова заморозили. По крайней мере никаких работ по строительству сейчас не ведется.

Облет Подольского моста приносит неутешительные новости. Активные работы не ведутся. Ванты до сих пор не держат центральный прогон проезжей части под аркой. Висят без натяжки.

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Заметных работ по Левобережным съездам не видно. Каждый новый день оттягивает срок завершения моста. Все меньше надежды увидеть автомобильное движение на переправе в 2021 году. И как на зло, даже дачники Русановских садов уже давно не блокируют Центрально-Садовую.