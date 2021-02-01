Схоже, будівництво Подільсько-Воскресенського мосту знову заморозили. Принаймні ніяких робіт з будівництва зараз не ведется.

Обліт Подільського моста приносить невтішні новини. Активні роботи не ведуться. Ванти досі не тримають центральний прогін проїжджої частини під аркою. Висять без натяжки.

Читайте також: Кличко пообіцяв звершити черговий етап будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Помітних робіт по лівобережним з’їздам не видно. Кожен новий день відтягує термін завершення мосту. Все менше надії побачити автомобільний рух на переправі у 2021 році. І як на зло, навіть дачники Русанівських садів вже давно не блокують Центрально-Садову.