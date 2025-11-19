Как происходит выбраковка гуманитарного автомобиля: разъяснение от ГСЦ МВД

Благотворительные фонды, волонтеры и иностранные партнеры передали тысячи транспортных средств. Часть этой техники выполняла задачи в районах боевых действий, где получила повреждения или была полностью уничтожена. Военные сталкиваются с трудностями по списанию таких авто, ведь транспорт с временным регистрационным талоном не подлежал выбраковке.

Читайте также: Что делать с уничтоженным обстрелами автомобилем

Постановлением Кабинета Министров Украины № 895 от 6 августа 2024 года урегулирована возможность выбраковки транспортных средств, ввезенных как гуманитарная помощь и оформленных на временный учет. Это фактически уравняло их в правах с авто, зарегистрированными на постоянной основе, и позволило официально снимать с учета технику, которая стала непригодной к эксплуатации в результате боевых действий, аварий или критического износа.

Необходимые документы для выбраковки гуманитарного авто

Для проведения процедуры представителю благотворительной организации или воинской части нужно обратиться в сервисный центр МВД и подать следующие документы:

копию приказа о назначении уполномоченного представителя

доверенность на получение услуги

паспорт уполномоченного лица

выписку налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ

временный регистрационный талон (при наличии)

номерные знаки (при наличии)

После подачи документов и их проверки сервисный центр МВД проводит списание транспортного средства.

Особенности процедуры в случае гибели или отсутствия военного

На практике гуманитарные автомобили часто передают не отдельному военнослужащему, а группе бойцов. Например, в акте приема-передачи может быть указано несколько человек. Если военный, на которого выдавали временный талон, погиб, пропал без вести, попал в плен, находится в длительном лечении более месяца или уволен со службы, это не блокирует возможность выбраковки авто в случае его уничтожения.

В таких случаях воинская часть подает документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства, после чего сервисный центр МВД может списать транспортное средство. Если авто было передано группе военных, обратиться по выбраковке может любой из лиц, указанных в первичном акте приема-передачи.

Значение новой процедуры

Возможность выбраковки гуманитарных авто упрощает документооборот и позволяет военным частям и благотворительным организациям корректно вести учет техники, которая работает в условиях повышенного риска. Такой механизм предотвращает накопление недействующего транспорта в учетных документах и обеспечивает прозрачность использования переданной помощи.