Як відбувається вибракування гуманітарного автомобіля: роз’яснення від ГСЦ МВС

Благодійні фонди, волонтери та іноземні партнери передали тисячі транспортних засобів. Частина цієї техніки виконувала завдання у районах бойових дій, де зазнала пошкоджень або була повністю знищена. Військові стикаються з труднощами щодо списання таких авто, адже транспорт з тимчасовим реєстраційним талоном не підлягав вибракуванню.

Постановою Кабінету Міністрів України № 895 від 6 серпня 2024 року врегульовано можливість вибракування транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога та оформлених на тимчасовий облік. Це фактично зрівняло їх у правах з авто, зареєстрованими на постійній основі, і дозволило офіційно знімати з обліку техніку, яка стала непридатною до експлуатації внаслідок бойових дій, аварій чи критичного зношення.

Необхідні документи для вибракування гуманітарного авто

Для проведення процедури представнику благодійної організації або військової частини потрібно звернутися до сервісного центру МВС і подати такі документи:

копію наказу про призначення уповноваженого представника

довіреність на отримання послуги

паспорт уповноваженої особи

виписку платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ

тимчасовий реєстраційний талон (за наявності)

номерні знаки (за наявності)

Після подання документів та їх перевірки сервісний центр МВС проводить списання транспортного засобу.

Особливості процедури у випадку загибелі або відсутності військового

На практиці гуманітарні автомобілі часто передають не окремому військовослужбовцю, а групі бійців. Наприклад, в акті приймання-передачі може бути зазначено кількох осіб. Якщо військовий, на якого видавали тимчасовий талон, загинув, зник безвісти, потрапив у полон, перебуває у тривалому лікуванні понад місяць або звільнений зі служби, це не блокує можливість вибракування авто у разі його знищення.

У таких випадках військова частина подає документи, які підтверджують відповідні обставини, після чого сервісний центр МВС може списати транспортний засіб. Якщо авто було передане групі військових, звернутися щодо вибракування може будь-хто з осіб, зазначених у первинному акті приймання-передачі.

Значення нової процедури

Можливість вибракування гуманітарних авто спрощує документообіг і дозволяє військовим частинам та благодійним організаціям коректно вести облік техніки, яка працює в умовах підвищеного ризику. Такий механізм запобігає накопиченню недіючого транспорту в облікових документах та забезпечує прозорість використання переданої допомоги.