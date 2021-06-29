В Украине иногда встречаются мошенники, которые подделывают документы на авто. При этом документы легко проверить воспользовавшись официальными базами данных.

Под "техпаспортом" подразумевается свидетельство о регистрации транспортного средства. В документе должна быть указана следующая информация:

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  • Регистрационный номер транспортного средства;
  • дата первой регистрации автомобиля в Украине;
  • дата регистрации самого техпаспорта;
  • год выпуска автомобиля;
  • Ф. И. О. владельца или название компании, на которую записан автомобиль;
  • форма собственности на автомобиль;
  • дата, до которой действителен регистрационный талон на транспортное средство;
  • Марка автомобиля;
  • модель автомобиля;
  • тип транспортного средства;
  • номер шасси (VIN-код);
  • полная масса;
  • масса без нагрузки;
  • категория транспортного средства;
  • объем двигателя;
  • цвет;
  • количество сидячих мест с местом водителя;
  • количество стоячих мест (если есть).
  • Кроме того, недавно в документ добавили новую норму о соответствии ТС экологическим стандартам (Евро-6, Евро-5 и др).

Несколько лет назад МВД открыло свою базу данных, где можно проверить техпаспорт транспортного средства. Чтобы получить информацию об автомобиле, потребуется лишь ввести три буквы и шесть цифр, из которых состоит уникальный номер техпаспорта или номер кузова (рамы) транспортного средства

Для проверки техпаспорта можно воспользоваться “личным кабинетом водителя”, который доступен по этой ссылке.