В Украине иногда встречаются мошенники, которые подделывают документы на авто. При этом документы легко проверить воспользовавшись официальными базами данных.
Под "техпаспортом" подразумевается свидетельство о регистрации транспортного средства. В документе должна быть указана следующая информация:
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- Регистрационный номер транспортного средства;
- дата первой регистрации автомобиля в Украине;
- дата регистрации самого техпаспорта;
- год выпуска автомобиля;
- Ф. И. О. владельца или название компании, на которую записан автомобиль;
- форма собственности на автомобиль;
- дата, до которой действителен регистрационный талон на транспортное средство;
- Марка автомобиля;
- модель автомобиля;
- тип транспортного средства;
- номер шасси (VIN-код);
- полная масса;
- масса без нагрузки;
- категория транспортного средства;
- объем двигателя;
- цвет;
- количество сидячих мест с местом водителя;
- количество стоячих мест (если есть).
- Кроме того, недавно в документ добавили новую норму о соответствии ТС экологическим стандартам (Евро-6, Евро-5 и др).
Несколько лет назад МВД открыло свою базу данных, где можно проверить техпаспорт транспортного средства. Чтобы получить информацию об автомобиле, потребуется лишь ввести три буквы и шесть цифр, из которых состоит уникальный номер техпаспорта или номер кузова (рамы) транспортного средства
Для проверки техпаспорта можно воспользоваться “личным кабинетом водителя”, который доступен по этой ссылке.