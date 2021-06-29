В Украине иногда встречаются мошенники, которые подделывают документы на авто. При этом документы легко проверить воспользовавшись официальными базами данных.

Под "техпаспортом" подразумевается свидетельство о регистрации транспортного средства. В документе должна быть указана следующая информация:

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Регистрационный номер транспортного средства;

дата первой регистрации автомобиля в Украине;

дата регистрации самого техпаспорта;

год выпуска автомобиля;

Ф. И. О. владельца или название компании, на которую записан автомобиль;

форма собственности на автомобиль;

дата, до которой действителен регистрационный талон на транспортное средство;

Марка автомобиля;

модель автомобиля;

тип транспортного средства;

номер шасси (VIN-код);

полная масса;

масса без нагрузки;

категория транспортного средства;

объем двигателя;

цвет;

количество сидячих мест с местом водителя;

количество стоячих мест (если есть).

Кроме того, недавно в документ добавили новую норму о соответствии ТС экологическим стандартам (Евро-6, Евро-5 и др).

Несколько лет назад МВД открыло свою базу данных, где можно проверить техпаспорт транспортного средства. Чтобы получить информацию об автомобиле, потребуется лишь ввести три буквы и шесть цифр, из которых состоит уникальный номер техпаспорта или номер кузова (рамы) транспортного средства

Для проверки техпаспорта можно воспользоваться “личным кабинетом водителя”, который доступен по этой ссылке.