В Україні іноді зустрічаються шахраї, які підробляють документи на авто. При цьому документи легко перевірити скориставшись офіційними базами даних.

Під "техпаспортом" мається на увазі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У документі має бути вказана наступна інформація:

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  • Реєстраційний номер транспортного засобу;
  • дата першої реєстрації автомобіля в Україні;
  • дата реєстрації самого техпаспорта;
  • рік випуску автомобіля;
  • П.І.Б. власника або назва компанії, на яку записаний автомобіль;
  • форма власності на автомобіль;
  • дата, до якої дійсний реєстраційний талон на транспортний кошти;
  • Марка автомобіля;
  • модель автомобіля;
  • тип транспортного засобу;
  • номер шасі (VIN-код);
  • повна маса;
  • маса без навантаження;
  • категорія транспортного засобу;
  • об'єм двигуна;
  • колір;
  • кількість сидячих місць з місцем водія;
  • кількість стоячих місць (якщо є).
  • Крім того, нещодавно в документ додали нову норму про відповідність ТЗ екологічним стандартам (Євро-6, Євро-5 та ін).

Кілька років тому МВС відкрило свою базу даних, де можна перевірити техпаспорт транспортного засобу. Щоб отримати інформацію про автомобіль, потрібно лише ввести три букви і шість цифр, з яких складається унікальний номер техпаспорта, або номер кузова (рами) транспортного засобу

Для перевірки техпаспорту можна скористатись “особистим кабінетом водія”, який доступний за цим посиланням.