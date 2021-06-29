В Україні іноді зустрічаються шахраї, які підробляють документи на авто. При цьому документи легко перевірити скориставшись офіційними базами даних.

Під "техпаспортом" мається на увазі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У документі має бути вказана наступна інформація:

Читайте також: Чи потрібні водієві скутера "техпаспорт" та "права"

Реєстраційний номер транспортного засобу;

дата першої реєстрації автомобіля в Україні;

дата реєстрації самого техпаспорта;

рік випуску автомобіля;

П.І.Б. власника або назва компанії, на яку записаний автомобіль;

форма власності на автомобіль;

дата, до якої дійсний реєстраційний талон на транспортний кошти;

Марка автомобіля;

модель автомобіля;

тип транспортного засобу;

номер шасі (VIN-код);

повна маса;

маса без навантаження;

категорія транспортного засобу;

об'єм двигуна;

колір;

кількість сидячих місць з місцем водія;

кількість стоячих місць (якщо є).

Крім того, нещодавно в документ додали нову норму про відповідність ТЗ екологічним стандартам (Євро-6, Євро-5 та ін).

Кілька років тому МВС відкрило свою базу даних, де можна перевірити техпаспорт транспортного засобу. Щоб отримати інформацію про автомобіль, потрібно лише ввести три букви і шість цифр, з яких складається унікальний номер техпаспорта, або номер кузова (рами) транспортного засобу

Для перевірки техпаспорту можна скористатись “особистим кабінетом водія”, який доступний за цим посиланням.