В Україні іноді зустрічаються шахраї, які підробляють документи на авто. При цьому документи легко перевірити скориставшись офіційними базами даних.
Під "техпаспортом" мається на увазі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У документі має бути вказана наступна інформація:
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- Реєстраційний номер транспортного засобу;
- дата першої реєстрації автомобіля в Україні;
- дата реєстрації самого техпаспорта;
- рік випуску автомобіля;
- П.І.Б. власника або назва компанії, на яку записаний автомобіль;
- форма власності на автомобіль;
- дата, до якої дійсний реєстраційний талон на транспортний кошти;
- Марка автомобіля;
- модель автомобіля;
- тип транспортного засобу;
- номер шасі (VIN-код);
- повна маса;
- маса без навантаження;
- категорія транспортного засобу;
- об'єм двигуна;
- колір;
- кількість сидячих місць з місцем водія;
- кількість стоячих місць (якщо є).
- Крім того, нещодавно в документ додали нову норму про відповідність ТЗ екологічним стандартам (Євро-6, Євро-5 та ін).
Кілька років тому МВС відкрило свою базу даних, де можна перевірити техпаспорт транспортного засобу. Щоб отримати інформацію про автомобіль, потрібно лише ввести три букви і шість цифр, з яких складається унікальний номер техпаспорта, або номер кузова (рами) транспортного засобу
Для перевірки техпаспорту можна скористатись “особистим кабінетом водія”, який доступний за цим посиланням.