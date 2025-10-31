Как проверить техпаспорт автомобиля на подлинность

Свидетельства о регистрации транспортных средств в Украине имеют многоуровневую систему защиты, которая призвана предотвратить подделки и обеспечить надежность обращения документов. Это особенно актуально на фоне появления в интернете многочисленных объявлений об "изготовлении документов за несколько дней", которые могут быть подделками.

Самый простой и эффективный способ проверить техпаспорт: онлайн проверка. Нужно просто перейти по этой ссылке на официальный сайт ГСЦ МВД и ввести серию и номер документа.

Три уровня защиты

Новые бланки свидетельств изготавливаются в виде пластиковых карточек со встроенными защитными элементами и многоуровневой аутентификацией.

Среди основных характеристик:

Лазерная гравировка используется для нанесения серии и номера бланка.

Краска черного цвета, которой напечатан текст с обеих сторон, становится невидимой под инфракрасным излучением.

Фоновые защитные сетки с орнаментальными узорами и государственными символами Украины затрудняют копирование или сканирование документа.

С августа 2024 года сервисные центры МВД начали выдавать обновленные бланки свидетельств - с дополнительной маркировкой на голографическом покрытии. Она состоит из трех букв и шести цифр и помогает быстро выявить подделку.

QR-код для онлайн-проверки

На свидетельствах нового образца в правом нижнем углу размещен QR-код. Его сканирование дает прямую ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где отображается официальная информация о документе - серия, номер и данные транспортного средства из электронного реестра.

Таким образом, каждый владелец или покупатель авто может мгновенно проверить подлинность свидетельства без необходимости обращаться в учреждения лично.

Документы старого образца

Свидетельства, выданные до 2013 года, могут не отображаться в реестре во время онлайн-проверки. В этом случае можно потратить время и деньги и провести перерегистрацию транспортного средства. После этого владелец получит документ современного образца, который автоматически появится в Кабинете водителя и приложении "Дія".

Важно, что все выданные ранее свидетельства остаются в силе. Владельцы могут обменять их на новый образец, но это не обязательно.

Почему проверка важна

Пользование заведомо поддельным свидетельством может расцениваться как подделка официального документа, что предусматривает уголовную ответственность.