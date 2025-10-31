Як перевірити техпаспорт автомобіля на справжність

Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в Україні мають кількарівневу систему захисту, яка покликана запобігти підробкам та забезпечити надійність обігу документів. Це особливо актуально на тлі появи в інтернеті численних оголошень про «виготовлення документів за кілька днів», які можуть бути підробками.

Найпростіший та найефективніший спосіб перевірити техпаспорт: онлайн перевірка. Потрібно просто перейти за цим посиланням на офіційний сайт ГСЦ МВС та ввести серію та номер документа.

Три рівні захисту

Нові бланки свідоцтв виготовляються у вигляді пластикових карток із вбудованими захисними елементами та багаторівневою аутентифікацією.

Серед основних характеристик:

Лазерне гравіювання використовується для нанесення серії та номера бланка.

Фарба чорного кольору, якою надруковано текст з обох боків, стає невидимою під інфрачервоним випромінюванням.

Фонові захисні сітки з орнаментальними візерунками та державними символами України ускладнюють копіювання чи сканування документа.

З серпня 2024 року сервісні центри МВС почали видавати оновлені бланки свідоцтв — із додатковим маркуванням на голографічному покритті. Воно складається з трьох літер і шести цифр і допомагає швидко виявити підробку.

QR-код для онлайн-перевірки

На свідоцтвах нового зразка у правому нижньому куті розміщено QR-код. Його сканування дає пряме посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де відображається офіційна інформація про документ — серія, номер і дані транспортного засобу з електронного реєстру.

Таким чином, кожен власник або покупець авто може миттєво перевірити справжність свідоцтва без необхідності звертатися до установ особисто.

Документи старого зразка

Свідоцтва, видані до 2013 року, можуть не відображатися у реєстрі під час онлайн-перевірки. У цьому випадку можна витратити час та гроші й провести перереєстрацію транспортного засобу. Після цього власник отримає документ сучасного зразка, який автоматично з’явиться у Кабінеті водія та застосунку «Дія».

Важливо, що усі видані раніше свідоцтва залишаються чинними. Власники можуть обміняти їх на новий зразок, але це не обов’язково.

Чому перевірка важлива

Користування завідомо підробленим свідоцтвом може розцінюватись як підробка офіційного документа, що передбачає кримінальну відповідальність.