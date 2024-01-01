Как проводится освидетельствование водителя на состояние опьянения

Водитель может получить протокол по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), даже если он не употреблял наркотики (алкоголь). Только из-за незнания закона, пишет doradvokat.com.ua.

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Ответственность по такому протоколу на первый раз 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Отказ от проведения освидетельствования влечет за собой такую же ответственность, как за управление в состоянии опьянения.

Чтобы этого не допустить, каждый водитель должен знать свои права при прохождении освидетельствования. А также должен быть проинформирован об обязанностях полицейского при приведении осмотра. Поэтому сообщаем подробно о процедуре проведения осмотра как на месте остановки, так и в медицинском учреждении.

Основания проведения осмотра

Осмотра на состояние опьянения подлежат водители, в отношении которых у полицейского есть основания считать, что они находятся в состоянии опьянения по соответствующим признакам. Такими признаками являются запах изо рта, нарушение координации движений, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук.

Следует отметить,, что отсутствие законодательных требований относительно доказывания инспектором наличия таких признаков, дает возможность инспектору злоупотреблять предоставленными полномочиями. В частности инспектор может “видеть” признаки алкогольного опьянения практически у каждого водителя.

Осмотр на состояние опьянения проводится:

полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств;

врачом в учреждении здравоохранения.

В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.

Осмотр на месте остановки

Полицейский проводит осмотр на состояние опьянения с помощью специальных технических средств. Эти средства обязательно должны иметь сертификат соответствия и свидетельство о поверке. Если инспектор не взял с собой такие документы на такое средство, то применять это устройство запрещено.

Перед проведением осмотра полицейский обязан проинформировать водителя под видеозапись о порядке применения специального технического средства. А также по требованию водителя должен предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Обращаем внимание, что инспектор не самостоятельно должен предъявить документы на законность алкотестера. Эти документы он обязан предъявить по требованию водителя. Если водитель не просил предъявить такие документы и инспектор не предъявлял, то в действиях инспектора не будет нарушений.

Осмотр на месте остановки проводится с обязательной видео фиксацией. Если такая видео фиксация не возможна, тогда обязательно присутствие двух свидетелей. Присутствие свидетелей должен обеспечить инспектор, а не водитель.

Подтверждение состояния алкогольного опьянения считается, если цифровой показатель более 0,2 промилле. Если алкотестер показал показатели выше данной нормы, требуйте повторного осмотра, поскольку алкотестеры часто во время повторного измерения отображают кардинально другие результаты.

Напомним, что в Украине может применяться международное право относительно допустимого содержания алкоголя для водителей 0,5 промилле (по украинским правилам – не более 0,2 промилле). Адвокаты юридической компании “Дорожный Адвокат” доказали это в суде и получили положительное решение суда.

Водители, которые при наличии указанных выше оснований направляются в учреждения здравоохранения, должны быть доставлены в такое заведение. Но не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения. Осмотр проведенный после двух часов считается недействительным.

Прохождение осмотра в медицинском учреждении предлагается не только устно. А путем вручения водителю письменного направления на медицинский осмотр в учреждение здравоохранения. В этом письменном направлении должно быть указано конкретное учреждение здравоохранения, которое входит в утвержденный перечень, данные о личности водителя, которого направляют, точное время выдачи направления и тому подобное.

Результаты осмотра указываются в акте осмотра, который составляется в двух экземплярах. Один вручается водителю, а второй остается у полицейского. Если инспектор не составил акт осмотра, такой осмотр является недействительным.

Осмотр в медицинском учреждении

Осмотр в учреждении здравоохранения проводится врачом с проведением лабораторных исследований измерительной техникой. На такое оборудование должны быть сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Водитель имеет право на ознакомление с этими документами и осмотр может проводиться только при их наличии. И только после этого можно проводить лабораторные исследования.

Следует запомнить, что предметом исследования в медицинском учреждении могут быть только слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук. Если невозможно взять указанные образцы биологической среды, то может использоваться кровь.

На практике в медицинском учреждении вместо лабораторных исследований предлагают пройти осмотр на алкотестере “Драгер”. Однако это является нарушением порядка осмотра. Такой осмотр будет считаться недействительным.

По результатам осмотра составляется акт медицинского осмотра, на основании которого составляется заключение о результатах медицинского осмотра. Содержание заключения сообщается осмотренному лицу в присутствии полицейского.

Акт медицинского осмотра составляется в одном экземпляре, который остается в учреждении здравоохранения.

Заключение о результатах медицинского осмотра составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр выдается полицейскому, второй – водителю. А третий остается в медицинском учреждении.

Каждый случай осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения регистрируется в соответствующем журнале.