Як проводиться огляд водія на стан сп’яніння

Водій може отримати протокол за статтею 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), навіть якщо він не вживав наркотики (алкоголь). Лише через незнання закону, пише doradvokat.com.ua.

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Відповідальність по такому протоколу на перший раз 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Відмова від проведення огляду тягне за собою таку ж відповідальність, як за керування в стані сп’яніння.

Щоб цього не допустити, кожен водій повинен знати свої права при проходженні огляду. А також повинен бути проінформований про обов’язки поліцейського при приведенні огляду. Тому повідомляємо детально про процедуру проведення огляду як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

Підстави проведення огляду

Огляду на стан сп’яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння за відповідними ознаками. Такими ознаками є запах з рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук.

Слід наголосити на тому, що відсутність законодавчих вимог стосовно доказування інспектором наявності таких ознак, дає можливість інспектору зловживати наданими повноваженнями. Зокрема інспектор може “бачити” ознаки алкогольного сп’яніння практично у кожного водія.

Огляд на стан сп’яніння проводиться:

поліцейським на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів;

лікарем в закладі охорони здоров’я.

У разі відмови водія від проходження огляду на місці зупинки або його незгоди з результатами огляду на місці, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я.

Огляд на місці зупинки

Поліцейський проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів. Ці засоби обов’язково повинні мати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Якщо інспектор не взяв з собою такі документи на такий засіб, то застосовувати цей пристрій заборонено.

Перед проведенням огляду поліцейський зобов’язаний проінформувати водія під відеозапис про порядок застосування спеціального технічного засобу. А також на вимогу водія повинен надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Звертаємо увагу, що інспектор не самостійно повинен пред’явити документи на законність алкотестера. Ці документи він зобов’язаний пред’явити на вимогу водія. Якщо водій не просив пред’явити такі документи та інспектор не пред’являв, то в діях інспектора не буде порушень.

Огляд на місці зупинки проводиться з обов’язковою відео фіксацією. Якщо така відео фіксація не можлива, тоді обов’язкова присутності двох свідків. Присутність свідків повинен забезпечити інспектор, а не водій.

Підтвердження стану алкогольного сп’яніння вважається, якщо цифровий показник більш як 0,2 проміле. Якщо алкотестер показав показники вище даної норми, вимагайте повторного огляду, оскільки алкотестери часто під час повторного вимірювання відображають кардинально інші результати.

Нагадаємо, що в Україні може застосовуватись міжнародне право щодо допустимого вмісту алкоголю для водіїв 0,5 проміле (за українськими правилами – не більше 0,2 проміле). Адвокати юридичної компанії “Дорожній Адвокат” довели це в суді та отримали позитивне рішення суду.

Водії, які за наявності вказаних вище підстав направляються в заклади охорони здоров’я, повинні бути доставлені до такого закладу. Але не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Огляд проведений після двох годин вважається недійсним.

Проходження огляду в медичному закладі пропонується не лише усно. А шляхом вручення водієві письмового направлення на медичний огляд до закладу охорони здоров’я. У цьому письмовому направленні має бути вказано конкретний заклад охорони здоров’я, який входить до затвердженого переліку, дані про особу водія, якого направляють, точний час видачі направлення тощо.

Результати огляду зазначаються в акті огляду, який складається у двох примірниках. Один вручається водію, а другий залишається у поліцейського. Якщо інспектор не склав акт огляду, такий огляд є недійсним.

Огляд в медичному закладі

Огляд у закладі охорони здоров’я проводиться лікарем із проведенням лабораторних досліджень вимірювальною технікою. На таке обладнання повинні бути сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Водій має право на ознайомлення з цими документами та огляд може проводитись лише при їх наявності. І лише після цього можна проводити лабораторні дослідження.

Слід запам’ятати, що предметом дослідження в медичному закладі можуть бути лише слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Якщо неможливо взяти вказані зразки біологічного середовища, то може використовуватися кров.

На практиці в медичному закладі замість лабораторних досліджень пропонують пройти огляд на алкотестері “Драгер”. Однак це є порушенням порядку огляду. Такий огляд вважатиметься недійсним.

За результатами огляду складається акт медичного огляду, на підставі якого складається висновок щодо результатів медичного огляду. Зміст висновку повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського.

Акт медичного огляду складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров’я.

Висновок щодо результатів медичного огляду складається у трьох примірниках. Перший примірник видається поліцейському, другий – водію. А третій залишається в медичному закладі.

Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється у відповідному журналі.