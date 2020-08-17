Совместное предприятие с китайцами выпускает по 120 автомобилей в сутки.

Автозавод "Беджи" - это предприятие, созданное в 2017 году для выпуска китайских авто Geely на рынок России и Беларуси. Там работают 1,5 тысячи человек, а локализация составляет 51,4%.

Плановая мощность – 60 тысяч авто в год, но сейчас оно не работает "на полную". Во время массовых протестов в августе 2020 года завод, похоже, остановился полностью: официальный сайт не работает, новостей с завода нет.

С конвейера сходят 4 модели Geely в 27 модификациях, больше всего делают кроссоверов Atlas с 1,8-литровым турбомотором и полным приводом. Также выпускаются седаны Emgrand 7, кроссоверы Geely Coolray и Emgrand Х7. Существуют планы поставить на конвейер еще и элетромобиль, построить завод по производству двигателей.

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Производство на "Белжди" максимально автоматизировано. Например, процесс сварки всего кузова полностью автоматизирован – для этого в сварочном цехе работает 27 роботов немецкого производителя Kuka.

Сварка элементов моторного отсека и части днища автомобиля контролирует адаптивная система фирмы Bosch: программа корректирует параметры силы тока и выдержки, подгоняют их под идеальные.

Еще один робот отвечает за нанесение герметика. После того, как все излишки грунта и неровности убраны, кузов отправляют в печь на 40 минут при температуре около 175 градусов. Такая сушка нужна для сшивания полимера.

На заводе даже есть установка с перьями эму. Она нужна для того, чтобы снять электростатическое напряжение и убрать пыль.

Каждый произведенный автомобиль поступает на полигон, который состоит из искусственных неровностей и скоростного участка.

Напомним, что протесты в Беларуси могут привести к подорожанию топлива в Украине.