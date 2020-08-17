Спільне підприємство з китайцями випускає по 120 автомобілів на добу.

Автозавод "Беджі" – це підприємство, створене у 2017 році для випуску китайських авто Geely на ринок Росії та Білорусі. Там працюють 1,5 тисячі людей, а локалізація становить 51,4%.

Планова потужність – 60 тисяч авто на рік, але зараз воно не працює "на повну". Під час масових протестів у серпні 2020 року завод, схоже, зупинився повністю: офіційний сайт не працює, новин з заводу немає.

З конвеєра сходять 4 моделі Geely в 27 модифікаціях, найбільше роблять кросоверів Atlas з 1,8-літровим турбомотором і повним приводом. Також виррбляють седани Emgrand 7, кросовери Geely Coolray та Emgrand Х7. Існують плани поставити на конвейєр ще й елетромобіль, збудувати завод з виробництва двигунів.

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Виробництво на “Белжді” максимально автоматизовано. Наприклад, процес зварювання всього кузова повністю автоматизований – для цього у зварювальному цеху працює 27 роботів німецького виробника Kuka.

Зварювання елементів моторного відсіку і частини днища автомобіля контролює адаптивна система фірми Bosch: програма коригує параметри сили струму і витримки, підганяє їх під ідеальні.

Ще один робот відповідає за нанесення герметика. Після того, як всі надлишки грунту і нерівності прибрані, кузов відправляють в піч на 40 хвилин при температурі близько 175 градусів. Така сушка потрібна для зшивання полімеру.

На заводі навіть є установка з пір'ям ему. Вона потрібна для того, щоб зняти електростатичну напругу і прибрати пил.

Кожен вироблений автомобіль надходить на полігон, який складається з штучних нерівностей і швидкісної ділянки.

Нагадаємо, що протести в Білорусі можуть призвести до подорожчання пального в Україні.