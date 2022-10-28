Пока что в Украине Armtrack представлен в единственном экземпляре, однако планируется поставить еще 5 таких машин.

Общий вес Armtrack составляет 23 тонны, оборудована она 3-метровым гидравлическим ротором. Armtrack способна обезвреживать взрывоопасные предметы не только на поверхности грунта, но и на глубине 55 сантиметров. Мощная конструкция позволяет защищать машину от взрыва противотанковых мин весом до 10 кг.

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– Эта машина предназначена для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших саперов и специалистов по разминированию. Главная ее задача – это механизированное разминирование территории с высокой растительностью. Ее технические характерники позволяют проделывать проходы шириной 3 метра, в любых условиях, – рассказывает ведущий специалист отдела контроля качества разминирования регионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины Арсений Дядченко.

Уникальную машину приобрели на средства, которые собрали люди со всего мира через платформу United24.

– Машиной управляет один человек. От возможных повреждений экипаж защищает надежная кабина, сделанная из 10-мм брони и 40-мм поликарбонатного стекла. Также Armtrack можно управлять дистанционно с помощью специального пульта на расстоянии до 800 метров, добавил Арсений Дядченко.

– Эта машина не новая, однако отлично справляется с возложенными на нее задачами. Этот Armtrack выполнял задачи по назначению в 6 странах мира, где происходили вооруженные конфликты и очень хорошо себя зарекомендовал. Нам планируют передать еще 5 машин – они уже будут новые, прямо с конвейера, – добавил представитель ГСЧС.

Теперь Armtrack будет работать в Харьковской области, потому что, как отмечают эксперты, площадь разминирования в ней пока самая большая в Украине.

Каждый день в область прибывают новые команды саперов, за которыми закрепляются территории, на которых они работают. Однако, по оценкам ГСЧС, процесс разминирования здесь продлится несколько лет.