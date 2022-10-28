Поки що в Україні Armtrack представлений в єдиному екземплярі, проте планується поставити ще 5 таких машин.

Загальна вага Armtrack сягає 23 тонни, обладнана вона 3-метровим гідравлічним ротором. Armtrack здатна знешкоджувати вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, але й на глибині до 55 сантиметрів. Потужна конструкція дозволяє захищати машину від вибуху протитанкових мін вагою до 10 кг.

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— Ця машина призначена для того, щоби зберегти життя та здоров’я наших саперів та фахівців з розмінування. Головне її завдання — це механізоване розмінування території з високою рослинністю. Її технічні характерники дозволяють проробляти проходи шириною в 3 метри, в будь-яких умовах, — розповідає провідний фахівець відділу контролю якості розмінування регіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України Арсеній Дядченко.

Унікальну машину придбали за кошти, які зібрали люди з усього світу через платформу United24.

— Машиною керує одна людина. Від можливих пошкоджень екіпаж захищає надійна кабіна, зроблена з 10-мм броні та 40-мм полікарбонатного скла. Також Armtrack можна керувати дистанційно за допомогою спеціального пульта на відстані до 800 метрів, — додав Арсеній Дядченко.

— Ця машина не нова, проте чудово справляється з покладеними на неї завданнями. Цей Armtrack виконував завдання за призначенням у 6 країнах світу, де відбувалися збройні конфлікти, і дуже добре себе зарекомендував. Нам планують передати ще 5 машин — вони вже будуть нові, прямо з конвеєра, — додав представник ДСНС.

Нині Armtrack працюватиме у Харківській області, тому що, як зазначають експерти, площа розмінування у ній поки найбільша в Україні.

Щодня до області прибувають нові команди саперів, за якими закріплюються території, на яких вони працюють. Однак, за оцінками ДСНС, процес розмінування тут триватиме декілька років.