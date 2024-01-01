Как работают бортовые камеры Формулы-1

Каждая машина Формулы-1 имеет девять камер. Это может показаться чрезмерным, но трудно жаловаться, учитывая непревзойденное покрытие, которое мы получаем во время каждой трансляции. Наука о том, как эти камеры передают видео из автомобиля в наши гостиные, бесконечно захватывающая, показывает новое видео из F1.

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Наиболее узнаваемую камеру можно найти в Т-образной конструкции, которая расположена на каждом болиде F1. Она дает зрителям вид сверху вниз, направленный вперед, который часто используют вещатели. Есть две передние носовые камеры прямо в носовой части автомобиля, а задняя камера установлена на конструкции заднего бампера. Есть две дополнительные камеры, установлены с обеих сторон шасси позади водителя, камера, которая стоит перед водителем, в кабине и камера 360 на кузове перед водителем. В шлеме каждого водителя даже есть камера.

Каждая из этих камер имеет собственный процессор, который может определять, или работать от источника питания от автомобиля или от внутренней батареи. Это означает, что даже когда автомобиль выключен или попал в аварию, они могут записывать видео в течение 15-20 минут. Когда они работают нормально, видеозапись транслируется из машины через интерфейсный блок Формулы-1, или FIU. Он записывает весь отснятый материал и позволяет производителям настраивать аудио и видео для лучшего обслуживания зрителей.

Камера в шлеме - пожалуй, самая впечатляющая камера в наборе - особенно сложная. F1 должен сотрудничать с каждым производителем шлема, чтобы установить линзу справа от головы водителя и встроить процессор в сторону шлема. Он подключен к автомобилю через кабель, который висит на шлеме и соединяется со жгутом проводов автомобиля.

Камеры - это не единственное, что вещатели используют для съемки событий на трассе. Каждая машина Формулы-1 также имеет два микрофона, установленные на кузове для записи звука от двигателя или аварии. И по словам менеджера бортовой камеры Дино Леоне, F1 планирует добавить больше в ближайшее время.