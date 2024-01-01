Як працюють бортові камери Формули-1

Кожна машина Формули-1 має дев'ять камер. Це може здатися надмірним, але важко скаржитися, враховуючи неперевершене покриття, яке ми отримуємо під час кожної трансляції. Наука про те, як ці камери передають відео з автомобіля в наші вітальні, безмежно захоплююча, показує нове відео з F1.

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Найбільш впізнавану камеру можна знайти в Т-подібній конструкції, яка розташована на кожному боліді F1. Вона дає глядачам вид зверху вниз, спрямований вперед, який часто використовують мовники. Є дві передні носові камери прямо в носовій частині автомобіля, а задня камера встановлена на конструкції заднього бампера. Є дві додаткові камери, встановлені з обох боків шасі позаду водія, камера, яка стоїть перед водієм, у кабіні та камера 360 на кузові перед водієм. У шоломі кожного водія навіть є камера.

Кожна з цих камер має власний процесор, який може визначати, чи працювати від джерела живлення від автомобіля чи від внутрішньої батареї. Це означає, що навіть коли автомобіль вимкнений або потрапив у аварію, вони можуть записувати відео протягом 15-20 хвилин. Коли вони працюють нормально, відеозапис транслюється з машини через інтерфейсний блок Формули-1, або FIU. Він записує весь відзнятий матеріал і дозволяє виробникам налаштовувати аудіо та відео для кращого обслуговування глядачів.

Камера в шоломі — мабуть, найвражаюча камера в наборі — особливо складна. F1 має співпрацювати з кожним виробником шолома, щоб встановити лінзу праворуч від голови водія та вбудувати процесор у бік шолома. Він під’єднаний до автомобіля через кабель, який висить на шоломі та з’єднується з джгутом проводів автомобіля.

Камери — це не єдине, що мовники використовують для зйомки подій на трасі. Кожна машина Формули-1 також має два мікрофони, встановлені на кузові для запису звуку від двигуна або аварії. І за словами менеджера бортової камери Діно Леоне, F1 планує додати більше найближчим часом.