Как работают мобильные сервисные центр МВД и как их вызвать

Мобильный сервисный центр МВД (МСЦ) Киева осуществил выезд в одно из столичных медицинских учреждений. Администраторы восстановили и обменяли водительские удостоверения врачам, пациентам стационарных отделений и медицинскому персоналу. Все 17 клиентов смогли быстро и без лишних хлопот обновить документы и оценить работу администраторов.

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"Я врач. На работе каждая минута расписана. Постоянно консультирую пациентов или провожу операции. Благодаря мобильному сервисному центру МВД Киева обновила водительское удостоверение старого образца на новый бланк. Оно уже отображается в ДЕЙСТВИИ", – рассказала врач Елена.

Пациенты больницы также имели возможность восстановить утраченные документы. "Водительское удостоверение потерял. Оно было выдано до полномасштабного вторжения сроком на 2 года. Его необходимо было обменять на "постоянное" (которое действует 30 лет). Теперь с новым водительским удостоверением не буду иметь хлопот и управлять авто уверенно. Как говорится, с новыми документами в новую жизнь без болезней!" - отметил господин Виталий.

Мобильный сервисный центр МВД – это специально оборудованное транспортное средство, который используется для предоставления сервисных услуг МВД жителям отдаленных населенных пунктов.

Услуги, которые предоставляет МЦЦ:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

В мобильном сервисном центре МВД обслуживают граждан два администратора и, при необходимости, специалист Экспертной службы МВД.

Дни работы МСЦ: вторник – суббота. Выезд МСЦ осуществляется на запрос от органов местного самоуправления (не менее 10 заявок). Подать запрос можно в региональный сервисный центр ГСЦ МВД в области. Контакты по ссылке.