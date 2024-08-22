Як працюють мобільні сервісні центр МВС і як їх викликати

Мобільний сервісний центр МВС (МСЦ) Києва здійснив виїзд до одного зі столичних медичних закладів. Адміністратори відновили та обміняли водійські посвідчення лікарям, пацієнтам стаціонарних відділень і медичному персоналу. Всі 17 клієнтів змогли швидко та без зайвих клопотів оновити документи та оцінити роботу адміністраторів.

Читайте також: Ще один сервісний центр МВС переїхав до укриття

«Я лікар. На роботі кожна хвилина розписана. Постійно консультую пацієнтів або проводжу операції. Завдяки мобільному сервісному центру МВС Києва оновила водійське посвідчення старого зразка на новий бланк. Воно вже відображається в ДІЇ», – розповіла лікарка Олена.

Пацієнти лікарні також мали змогу відновити втрачені документи. «Водійське посвідчення втратив. Воно було видано до повномасштабного вторгнення строком на 2 роки. Його необхідно було обміняти на «постійне» (яке діє 30 років). Тепер з новим посвідченням водія не матиму клопотів і керуватиму авто впевнено. Як то кажуть, з новими документами в нове життя без хвороб!» — зауважив пан Віталій.

Мобільний сервісний центр МВС – це спеціально облаштований транспортний засіб, який використовується для надання сервісних послуг МВС мешканцям віддалених населених пунктів.

Послуги, які надає МCЦ:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

У мобільному сервісному центрі МВС обслуговують громадян два адміністратори та, за необхідності, фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи МСЦ: вівторок – субота. Виїзд МСЦ здійснюється на запит від органів місцевого самоврядування (не менше 10 заявок). Подати запит можна у регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в області. Контакти за посиланням.