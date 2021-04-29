Мобильные сервисные центры МВД созданы для обслуживания граждан в самых отдаленных уголках страны.

Для того чтобы мобильный сервисный центр приехал в какой-то поселок, органам местного самоуправления стоит подать запрос в региональный сервисный центр МВД.

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Мобильные сервисные центры МВД могут:

зарегистрировать и перерегистрировать ваше ТС

обменять водительское удостоверение

выдать международное водительское удостоверение

принять запрос на получение справки об отсутствии судимостей.

Обслуживать граждан в МСЦ МВД будут два администратора и специалист экспертной службы МВД.

Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.

Населенные пункты и график предоставления услуг мобильными сервисными центрами МВД по ссылке.