Мобильные сервисные центры МВД созданы для обслуживания граждан в самых отдаленных уголках страны.
Для того чтобы мобильный сервисный центр приехал в какой-то поселок, органам местного самоуправления стоит подать запрос в региональный сервисный центр МВД.
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Мобильные сервисные центры МВД могут:
- зарегистрировать и перерегистрировать ваше ТС
- обменять водительское удостоверение
- выдать международное водительское удостоверение
- принять запрос на получение справки об отсутствии судимостей.
Обслуживать граждан в МСЦ МВД будут два администратора и специалист экспертной службы МВД.
Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.
Населенные пункты и график предоставления услуг мобильными сервисными центрами МВД по ссылке.