Мобільні сервісні центри МВС створені для обслуговування громадян у найвіддаленіших куточках країни.
Для того аби мобільний сервісний центр приїхав до якогось селища, органам місцевого самоврядування варто подати запит до регіонального сервісного центру МВС.
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Мобільні сервісні центри МВС можуть:
- зареєструвати та перереєструвати ваш ТЗ
- обміняти посвідчення водія
- видати міжнародне посвідчення водія
- прийняти запит на отримання довідки про відсутність судимостей.
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.
Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.