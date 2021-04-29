Мобільні сервісні центри МВС створені для обслуговування громадян у найвіддаленіших куточках країни.

Для того аби мобільний сервісний центр приїхав до якогось селища, органам місцевого самоврядування варто подати запит до регіонального сервісного центру МВС.

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Мобільні сервісні центри МВС можуть:

зареєструвати та перереєструвати ваш ТЗ

обміняти посвідчення водія

видати міжнародне посвідчення водія

прийняти запит на отримання довідки про відсутність судимостей.

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.