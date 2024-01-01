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Как работают мобильные сервисные центры МВД в 2025 году

Мобильные сервисные центры МВД, которые работают в самых отдаленных районах предоставили более тысячи услуг за 2 месяца 2025 года.
Сколько услуг предоставили мобильные сервисные центры МВД в 2025 году - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 марта, 12:00
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Мобильные сервисные центры МВД обслуживают граждан в городах и поселках, где отсутствуют стационарные подразделения. Вызвать передвижной сервисный центр МВД могут только представители местной власти.

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За первые два месяца 2025 года мобильные сервисные центры МВД осуществили 54 выезда по Украине. Администраторы предоставили гражданам 1 130 административных услуг. Наибольший спрос наблюдается на регистрационные действия с транспортными средствами – с начала 2025 года мобильные центры предоставили 849 таких услуг. Также граждане обменяли 281 водительское удостоверение.

Сервисные центры МВД “на колесах” оснащены всем необходимым оборудованием для предоставления наиболее популярных услуг. В частности, в мобильных сервисных центрах МВД можно осуществить:

  • обмен и восстановление водительского удостоверения;
  • регистрационные действия с транспортными средствами;
  • выдача международного водительского удостоверения.

Обращаем внимание, что передвижные сервисные центры МВД выезжают только на запросы от органов местного самоуправления. Населенные пункты и график выездов можно посмотреть по ссылке.

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