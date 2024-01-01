За год украинцы обменяли полмиллиона водительских удостоверений

В течение прошлого года тысячи украинцев обменивали свои документы по разным причинам, в том числе и из-за переезда в более безопасные регионы мира. Поэтому из наиболее популярных услуг сервисных центров МВД среди граждан стали обмен и восстановление водительского удостоверения. В течение 2024 года этой услугой воспользовались более 566 тысяч человек.

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Обменять и восстановить водительский документ водители могут офлайн в служебном центре МВД или онлайн в нескольких кликах через Кабинет водителя или приложение Дія.

За 2024 год через Кабинет водителей обменяли и восстановили почти 31,5 тысячи водительских удостоверений. Из них – 22 854 с доставкой по почте по территории Украины. Поэтому через Дію восстановили и обменяли около 334 тысяч водительских удостоверений. Из них 182 084 с доставкой по почте.

Также сейчас набирают пользователей и электронные документы. За 2024 год было выдано в результате обмена и восстановления 33 900 удостоверений водителя использовано в электронной форме.

Обмен или восстановление водительского удостоверения независимо от зарегистрированного проживания или зарегистрированного места или лица пребывания, после чего сервисные центры МВД предоставляют услуги по принципу экстерриториальности.

Возникают разные причины, когда документ нужно заменить:

закончился срок действия водительского удостоверения выданного впервые (2 года);

утрачен или похищен документ;

персональные данные (фамилия, имя, отчество или пол);

поврежден документ или надписи на нем не читаются;

или же просто хочется получить новый бланк водительского, который соответствует образцу с отображением в электронных реестрах.

Для осуществления обмена/восстановления водительского необходимо предоставить следующие документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, которое подлежит обмену.

На время военного положения медицинскую справку предоставлять необязательно. Это упрощение действует с 3 марта 2022 года.

Обмен/восстановление водительского удостоверения в связи с измененными личными данными (фамилия, имя и отчество) на основании документа, подтверждающего такое изменение.